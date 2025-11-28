اغتيال الطبطبائي "صفّارة إنذار"… حزب الله وإيران يستعدّان لجولة مقبلة

Advertisement

ركزت صحف إسرائيلية وأميركية في الأيام الأخيرة على علاقة بالرئيس الأميركي ، وعلى التوتر الإقليمي المتصاعد بعد اغتيال القيادي في هيثم علي الطبطبائي، وعلى إخفاقات الحرب وتداعياتها السياسية داخل إسرائيل.أشارت صحيفة معاريف إلى أن تسبّب بتدهور مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية خلال عامه الأول، أكثر من أي رئيس أميركي خلال نصف قرن، معتبرة أنه "سخر وأذلّ" رئيس الوزراء بنيامين ، الذي يلتزم الصمت حفاظاً على موقعه. ورأت الصحيفة أن ترامب يدعم "نسخة إسرائيل التي يريدها هو"، وهو أمر يدركه نتنياهو لكنه يتجنب الاعتراف به.وفي جيروزاليم بوست، عُدّ اغتيال الطبطبائي دليلاً على أن حزب الله ما زال داخل معادلة المواجهة، وأن تستمر بإعادة بناء قدرات حلفائها استعداداً لجولة جديدة. وتشير الصحيفة إلى أن تعتمد "تصعيداً محسوباً" عبر ضربات دقيقة لا تهدف لحرب شاملة، فيما يركز محور إيران–حزب الله على التعافي السريع. وتحذّر من عودة إسرائيل إلى افتراضات ما قبل 7 تشرين الأول 2023 التي ثبت فشلها.أما مجلة ناشونال إنترست، فاعتبرت أن الإجراءات العقابية داخل الجيش بعد إخفاقات 7 تشرين الأول 2023 لا تُجيب عن الأسئلة الجوهرية لدى الرأي العام، الذي يطالب بلجنة تحقيق مستقلة لم تُشكَّل بعد. وترى المجلة أن المسؤولية يجب أن تشمل القيادة السياسية، وليس المؤسسة العسكرية فقط.وفي موقع إنترسبت الأميركي، تركز الانتقادات على الوضع في غزة، معتبرًا أن وقف إطلاق النار أصبح لدى البعض "ذريعة للاحتفال بعيد الشكر بلا شعور بالذنب"، رغم استمرار المعاناة.