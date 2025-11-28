Advertisement

عربي-دولي

اغتيال الطبطبائي "صفّارة إنذار"… حزب الله وإيران يستعدّان لجولة مقبلة

Lebanon 24
28-11-2025 | 15:35
ركزت صحف إسرائيلية وأميركية في الأيام الأخيرة على علاقة إسرائيل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى التوتر الإقليمي المتصاعد بعد اغتيال القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي، وعلى إخفاقات الحرب وتداعياتها السياسية داخل إسرائيل.
أشارت صحيفة معاريف إلى أن ترامب تسبّب بتدهور مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية خلال عامه الأول، أكثر من أي رئيس أميركي خلال نصف قرن، معتبرة أنه "سخر وأذلّ" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يلتزم الصمت حفاظاً على موقعه. ورأت الصحيفة أن ترامب يدعم "نسخة إسرائيل التي يريدها هو"، وهو أمر يدركه نتنياهو لكنه يتجنب الاعتراف به.

وفي جيروزاليم بوست، عُدّ اغتيال الطبطبائي دليلاً على أن حزب الله ما زال داخل معادلة المواجهة، وأن إيران تستمر بإعادة بناء قدرات حلفائها استعداداً لجولة جديدة. وتشير الصحيفة إلى أن تل أبيب تعتمد "تصعيداً محسوباً" عبر ضربات دقيقة لا تهدف لحرب شاملة، فيما يركز محور إيران–حزب الله على التعافي السريع. وتحذّر من عودة إسرائيل إلى افتراضات ما قبل 7 تشرين الأول 2023 التي ثبت فشلها.

أما مجلة ناشونال إنترست، فاعتبرت أن الإجراءات العقابية داخل الجيش بعد إخفاقات 7 تشرين الأول 2023 لا تُجيب عن الأسئلة الجوهرية لدى الرأي العام، الذي يطالب بلجنة تحقيق مستقلة لم تُشكَّل بعد. وترى المجلة أن المسؤولية يجب أن تشمل القيادة السياسية، وليس المؤسسة العسكرية فقط.

وفي موقع إنترسبت الأميركي، تركز الانتقادات على الوضع في غزة، معتبرًا أن وقف إطلاق النار أصبح لدى البعض "ذريعة للاحتفال بعيد الشكر بلا شعور بالذنب"، رغم استمرار المعاناة.
 
ويرى المقال أن ما وصفه بـ"الإبادة" يجب أن يُنهي الالتباس حول طبيعة الصراع، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين لم يتحوّل إلى تغيير ملموس على الأرض، وهو ما ينتظره سكان القطاع كحدٍّ أدنى من حقوقهم.
 
(الصحافة الأميركية + الصحافة البريطانية)
