مفاجأة… دولة تفرض قيودًا جديدة على واتساب وتهدده بالحظر الكامل!

Advertisement

واتهمت هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات الروسية "روسكومنادزور"، التطبيق المملوك لشركة "ميتا"، بـ"استغلاله لتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية"، بالإضافة إلى "تسهيل الاحتيال وارتكاب جرائم أخرى"، وفق ما نقلته صحيفة " تايمز".وأوضحت الهيئة أن "واتساب" لا يلتزم بالمتطلبات الرامية لمنع الجرائم ووقفها في روسيا، مشيرة إلى أنها ستستمر في فرض الإجراءات التقليدية وقد تلجأ إلى حظره نهائياً.وجاء هذا الإعلان بعد فترة شهد فيها مستخدمون في موسكو ومناطق أخرى من روسيا مشاكل واسعة في الوصول إلى التطبيق.وقالت الهيئة إنها ستحظر واتساب بالكامل إذا لم يلتزم بالقواعد ويعد خدماته بما يتماشى مع القوانين الروسية، وحثت المستخدمين على التحول إلى تطبيق " " المدعوم حكوميا.

وأطلقت روسيا تطبيق "ماكس" ليكون بديلاً عن التطبيقات الأجنبية، مروّجًا له كمنصة آمنة للاستخدام في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية.

كما فرضت القوانين الروسية على الشركات تثبيت التطبيق مسبقًا على جميع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المباعة داخل البلاد.

وكانت الهيئة الروسية قد أعلنت في الماضي عن فرض قيود على المكالمات المرئية عبر تطبيقي "واتساب" و" ".

، اتهم "واتساب" السلطات الروسية بمحاولة حرمان ملايين المواطنين من الوصول إلى اتصالات آمنة، بحسب ما نقلت وكالة " ".

ورغم هذه الإجراءات، تظل خدمات "واتساب" متاحة داخل روسيا. (سكاي نيوز)