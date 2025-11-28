Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة… دولة تفرض قيودًا جديدة على واتساب وتهدده بالحظر الكامل!

28-11-2025 | 15:32
أعلنت روسيا، يوم الجمعة، عن فرض قيود جديدة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، مهددة بحظر التطبيق بالكامل في حال عدم الامتثال للقوانين المحلية.
واتهمت هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات الروسية "روسكومنادزور"، التطبيق المملوك لشركة "ميتا"، بـ"استغلاله لتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية"، بالإضافة إلى "تسهيل الاحتيال وارتكاب جرائم أخرى"، وفق ما نقلته صحيفة "موسكو تايمز".


وأوضحت الهيئة أن "واتساب" لا يلتزم بالمتطلبات الرامية لمنع الجرائم ووقفها في روسيا، مشيرة إلى أنها ستستمر في فرض الإجراءات التقليدية وقد تلجأ إلى حظره نهائياً.


وجاء هذا الإعلان بعد فترة شهد فيها مستخدمون في موسكو ومناطق أخرى من روسيا مشاكل واسعة في الوصول إلى التطبيق.


 وقالت الهيئة إنها ستحظر واتساب بالكامل إذا لم يلتزم بالقواعد ويعد خدماته بما يتماشى مع القوانين الروسية، وحثت المستخدمين على التحول إلى تطبيق "ماكس" المدعوم حكوميا.


وأطلقت روسيا تطبيق "ماكس" ليكون بديلاً عن التطبيقات الأجنبية، مروّجًا له كمنصة آمنة للاستخدام في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية.

كما فرضت القوانين الروسية على الشركات تثبيت التطبيق مسبقًا على جميع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المباعة داخل البلاد.

وكانت الهيئة الروسية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن فرض قيود على المكالمات المرئية عبر تطبيقي "واتساب" و"تليغرام".

من جهته، اتهم "واتساب" السلطات الروسية بمحاولة حرمان ملايين المواطنين من الوصول إلى اتصالات آمنة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ورغم هذه الإجراءات، تظل خدمات "واتساب" متاحة داخل روسيا. (سكاي نيوز) 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24