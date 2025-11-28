مسيرات وصواريخ روسية تهاجم كييف

Advertisement

قال مسؤولون إن طائرات مسيرة وصواريخ روسية هاجمت العاصمة ، في ساعة مبكرة من السبت، مما أدى إلى سقوط عدة إصابات، وسط دوي انفجارات وتساقط حطام طائرات مسيرة.أكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو وقوع غارات على 6 مواقع، مشيراً إلى تضرر مبان سكنية وبنايات أخرى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مبنى سكنياً واحداً على الأقل تشتعل فيه النيران وطواقم الإنقاذ تعمل بجانب المباني المتضررة وفي شوارع يتناثر فيها الحطام.وقال تكاتشينكو إن "طائرات مسيرة للعدو تحلق فوق المدينة، والدفاعات الجوية ترد. مواقع عدة استهدفت في محيط العاصمة"، مندداً بالهجوم وقائلاً: "هذه ببساطة محاولة من لإرهاب السكان المدنيين".كما حذر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو السكان بضرورة البقاء في الملاجئ أثناء الهجوم.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت كييف لهجوم ليلي آخر بطائرات مسيرة وصواريخ روسية أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، وفق مسؤولين، واندلاع حرائق في أبنية سكنية.يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة " نيوز" أمس الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن وفداً أوكرانياً في طريقه إلى لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي .وقالت "بلومبرغ نيوز" إنه من المتوقع أن يجتمع الوفد الأوكراني، الذي يضم مسؤول الأمن الأوكراني الكبير رستم أوميروف والنائب الأول لوزير الخارجية كيسليتسيا، مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر جاريد كوشنر في فلوريدا.