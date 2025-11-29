طائرات روسية مسيّرة تستهدف العاصمة الأوكرانية.. وسقوط ضحايا

Advertisement

استهدفت طائرات روسية مسيّرة العاصمة في وقت مبكر اليوم السبت ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.وسُمعت انفجارات مدوية في قرابة منتصف الليل، في حين أفاد مسؤولون أن قوات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم.وقال رئيس في كييف، تكاتشينكو، إن "طائرات مسيرة للعدو تحلق فوق المدينة، والدفاعات الجوية ترد. مواقع عدة استهدفت في محيط العاصمة".وأضاف تكاتشينكو في وقت لاحق: "حاليا، هناك قتيل واحد في كييف و7 جرحى، بينهم طفل"، مشيرا إلى أن القتيل رجل.وحذر رئيس بلدية كييف، ، السكان بضرورة البقاء في الملاجئ أثناء الهجوم.وكتب كليتشكو على : "يوجد حاليا 7 جرحى في العاصمة. نقل المسعفون 4 منهم إلى المستشفى".وكان كليتشكو قد أفاد في وقت سابق عن وجود فتى يبلغ 13 عاما بين المصابين.