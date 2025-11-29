24
عربي-دولي
بعد مقتل جندي في عملية إطلاق نار شرق البلاد.. العراق يفرض طوقاً أمنياً
Lebanon 24
29-11-2025
|
04:43
A-
A+
أعلنت
وزارة الدفاع العراقية
، اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة آخر بإطلاق نار في محافظة
ميسان
بشرق البلاد.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إنه "ضمن إجراءات التفتيش المفاجئة التي ينفذها أبطال الجيش
العراقي
الباسل لحفظ الأمن والقبض على المطلوبين، تم نصب سيطرة مفاجئة في الكحلاء ضمن قاطع عمليات ميسان".
وأضافت أنه "أثناء عملية التفتيش اقتربت عجلة نوع بيك أب تقل أربعة أشخاص، وعند محاولة إيقافها امتنعت عن الامتثال وغيرت مسارها بشكل مفاجئ، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بتعقب العجلة، لتبدأ العناصر المشتبه بها بإطلاق النار باتجاه القوة".
وتابعت :" نتج عن ذلك مقتل أحد الجنود الأبطال وإصابة آخر وعلى الفور ، باشرت القوات الأمنية بتطويق المنطقة بشكل كامل، وتمكنت من إلقاء القبض على المنفذين وضبط أسلحتهم والعجلة المستخدمة والمتورطين والمتعاونين معهم" .
