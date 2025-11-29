Advertisement

عربي-دولي

بشأن مصير زيلينسكي.. سياسي بريطاني يكشف: "اللحظة حانت"

Lebanon 24
29-11-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1448491-639000164641473403.jpg
Doc-P-1448491-639000164641473403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد السياسي البريطاني جيم فيرغسون عبر منصة "إكس" بأن الساسة الغربيين قرروا التخلص من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية فضيحة فساد في أوكرانيا.
Advertisement
 
وأضاف فيرغسون في منشوره أن زيلينسكي انتهى وأن القوى العالمية اختارت التخلص منه وأن اللحظة التي كان الجميع ينتظرها قد حلت أخيرا.

ووفقا له فإن زيلينسكي الذي كان يوما نجما مدللا في الإعلام وأداة مثالية للقوى العالمية وأحد أهم أوراق الغرب يجري اليوم التضحية به.

وأشار السياسي إلى أن زيلينسكي يواجه وضعا يائسا بسبب تحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد، وفرار أقرب حلفائه، ونضوب الدعم الغربي.

ولفت إلى أن القضية ليست فضيحة صغيرة بل شبكة تضيق على زيلينسكي من قبل المنظومة الدولية التي صنعت صورته وقد شرعت تفكيكها، بعد أداء الوظيفة المنوطة به وفشله في تحقيقها بالوجه المطلوب. (روسيا اليوم) 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن إيران.. محلل يكشف مصير النظام الحالي
lebanon 24
29/11/2025 15:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: فكرة ترامب بشأن التوقف عند خطوط القتال الحالية "تسوية جيدة"
lebanon 24
29/11/2025 15:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكشف عن مصير الرهائن.. هذا ما قاله
lebanon 24
29/11/2025 15:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
lebanon 24
29/11/2025 15:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الوطني لمكافحة الفساد

فولوديمير زيلينسكي

المكتب الوطني

روسيا اليوم

فولوديمير

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2025-11-29
08:00 | 2025-11-29
07:55 | 2025-11-29
07:45 | 2025-11-29
07:30 | 2025-11-29
07:00 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24