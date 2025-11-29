أفاد السياسي جيم عبر منصة "إكس" بأن الساسة الغربيين قرروا التخلص من الرئيس الأوكراني على خلفية فضيحة فساد في .

وأضاف فيرغسون في منشوره أن انتهى وأن القوى العالمية اختارت التخلص منه وأن اللحظة التي كان الجميع ينتظرها قد حلت أخيرا.



ووفقا له فإن زيلينسكي الذي كان يوما نجما مدللا في الإعلام وأداة مثالية للقوى العالمية وأحد أهم أوراق الغرب يجري اليوم التضحية به.



وأشار السياسي إلى أن زيلينسكي يواجه وضعا يائسا بسبب تحقيقات والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد، وفرار أقرب حلفائه، ونضوب الدعم .



ولفت إلى أن القضية ليست فضيحة صغيرة بل شبكة تضيق على زيلينسكي من قبل المنظومة الدولية التي صنعت صورته وقد شرعت تفكيكها، بعد أداء الوظيفة المنوطة به وفشله في تحقيقها بالوجه المطلوب. (روسيا اليوم)