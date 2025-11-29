Advertisement

عربي-دولي

ترامب يُعلن عن إغلاق المجال الجويّ فوق فنزويلا بالكامل

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:11
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب كافة شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إلى كافة شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، الرجاء اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلق بالكامل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24