الشيباني بحث مع نظيره الدانماركي في سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اجتمع وزير الخارجية
والمغتربين السوري اسعد الشيباني بدمشق اليوم، مع نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن والوفد المرافق له،
وتم خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وكان الشيباني جدد في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الدانماركي ادانة سوريا
للاعتداءات الاسرائيلية، وقال: "نعدها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
، وندعو المجتمع الدولي
والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الإسرائيلي
على سوريا".
واضاف: "الدنمارك عبرت عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية
المتكررة وآخرها على منطقة بيت جن بريف دمشق
، والتي تهدد السلم والأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة".
وأشار الى ان "المحادثات تطرقت لإطلاق مجلس أعمال سوري دانماركي يشرف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وحول قضية اللاجئين السوريين قال الشيباني: "أكدنا في محادثاتنا اليوم آلية معالجة القضايا
العملية التي تسهل عودة اللاجئين السوريين".
راسموسن
من جهته
قال وزير الخارجية الدانماركي: "صادف وصولي لدمشق مع احتفال الشعب السوري بذكرى التحرير والخلاص من نظام بشار الأسد
المجرم"، مضيفا "نود أن ننخرط مع دمشق في عمل مشترك وننتقل من الشراكة للدعم الكامل، حيث كانت مساعداتنا للشعب السوري مالية، ونحن مستعدون لزيادة حجم هذه المساعدات".
أضاف: "هناك بعض الشركات الدانماركية التي تود أن تأتي إلى سوريا وأن تجد فرصا في مجال عملها".