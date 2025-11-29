Advertisement

عربي-دولي

الشيباني بحث مع نظيره الدانماركي في سبل تعزيز العلاقات الثنائية

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1448550-639000274814725332.png
Doc-P-1448550-639000274814725332.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع وزير الخارجية والمغتربين السوري اسعد الشيباني بدمشق اليوم، مع نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن والوفد المرافق له،
Advertisement

وتم خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان الشيباني جدد في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الدانماركي ادانة سوريا للاعتداءات الاسرائيلية، وقال: "نعدها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وندعو المجتمع الدولي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا".

واضاف: "الدنمارك عبرت عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها على منطقة بيت جن بريف دمشق، والتي تهدد السلم والأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة".

وأشار الى ان "المحادثات تطرقت لإطلاق مجلس أعمال سوري دانماركي يشرف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وحول قضية اللاجئين السوريين قال الشيباني: "أكدنا في محادثاتنا  اليوم آلية معالجة القضايا العملية التي تسهل عودة اللاجئين السوريين".

راسموسن

من جهته قال وزير الخارجية الدانماركي: "صادف وصولي لدمشق مع احتفال الشعب السوري بذكرى التحرير والخلاص من نظام بشار الأسد المجرم"، مضيفا "نود أن ننخرط مع دمشق في عمل مشترك وننتقل من الشراكة للدعم الكامل، حيث كانت مساعداتنا للشعب السوري مالية، ونحن مستعدون لزيادة حجم هذه المساعدات".

أضاف: "هناك بعض الشركات الدانماركية التي تود أن تأتي إلى سوريا وأن تجد فرصا في مجال عملها".
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث مع الشيباني في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
lebanon 24
29/11/2025 20:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وتطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
29/11/2025 20:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره السوري في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
lebanon 24
29/11/2025 20:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط بحث مع سفير تركيا في تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
lebanon 24
29/11/2025 20:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

بشار الأسد

الإسرائيلي

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:31 | 2025-11-29
12:02 | 2025-11-29
11:58 | 2025-11-29
11:44 | 2025-11-29
11:34 | 2025-11-29
11:09 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24