الشيباني بحث مع نظيره الدانماركي في سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اجتمع والمغتربين السوري اسعد الشيباني بدمشق اليوم، مع نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن والوفد المرافق له،وتم خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.وكان الشيباني جدد في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الدانماركي ادانة للاعتداءات الاسرائيلية، وقال: "نعدها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق ، وندعو والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان على سوريا".واضاف: "الدنمارك عبرت عن إدانتها للاعتداءات المتكررة وآخرها على منطقة بيت جن بريف ، والتي تهدد السلم والأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة".وأشار الى ان "المحادثات تطرقت لإطلاق مجلس أعمال سوري دانماركي يشرف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين".وحول قضية اللاجئين السوريين قال الشيباني: "أكدنا في محادثاتنا اليوم آلية معالجة العملية التي تسهل عودة اللاجئين السوريين".راسموسنقال وزير الخارجية الدانماركي: "صادف وصولي لدمشق مع احتفال الشعب السوري بذكرى التحرير والخلاص من نظام المجرم"، مضيفا "نود أن ننخرط مع دمشق في عمل مشترك وننتقل من الشراكة للدعم الكامل، حيث كانت مساعداتنا للشعب السوري مالية، ونحن مستعدون لزيادة حجم هذه المساعدات".أضاف: "هناك بعض الشركات الدانماركية التي تود أن تأتي إلى سوريا وأن تجد فرصا في مجال عملها".