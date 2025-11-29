Advertisement

إقتصاد

بعد إعلان ترامب... خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:51
أعلنت "فلايت رادار"، عن خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا.
وكان تارمب قال إنه سيتمّ إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل. (العربية)
