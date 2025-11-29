بعد إعلان ترامب... خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات

أعلنت "فلايت رادار"، عن خلو المجال الجوي فوق من الطائرات، بعد إعلان الرئيس الأميركي إغلاق المجال الجوي لفنزويلا.

وكان تارمب قال إنه سيتمّ إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل. (العربية)