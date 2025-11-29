Advertisement

عربي-دولي

هل يقتنع بوتين بخطّة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1448558-639000295100139216.jpg
Doc-P-1448558-639000295100139216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ الكاتب والمحلل السياسي جوشوا كيتينغ قال في مقال في موقع "فوكس" الأميركي، إنّ "فرص التوصّل إلى سلام حقيقيّ في أوكرانيا يكاد يكون معدوماً، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يرى الحرب خياراً سياسياً مؤقتاً، بل مهمة تاريخية لا يسمح منطقه أو رؤيته الإمبراطورية، بالتراجع عنها".
Advertisement

وأشار كيتينغ إلى "التحرّك الجديد الذي قاده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر مبعوثه ستيف ويتكوف، الذي زار موسكو لبحث خطة جديدة لوقف الحرب. وكانت محادثات ويتكوف أساس خطة ترامب السابقة ذات البنود الـ28، لكن موسكو رفضت الانخراط بجدية في أي تحديث للخطة، بعد تأكيد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن أي تغيير لما يعتقد بوتين أنه تم الاتفاق عليه في لقاء ألاسكا، سيجعل الوضع مختلفاً جذرياً، إذ كان الاتفاق يقوم ضمنياً على منح روسيا السيطرة الكاملة على ما تبقى من دونباس".

ورأى الكاتب أنّ "ترامب يُكرّر مقاربة غزة، حيث نجح في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقبول وقف إطلاق النار"، واعتقد أنّ "بإمكانه استخدام نفوذ مماثل على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يعتمد بشدة على السلاح والاستخبارات الأميركية. لكن هذا النفوذ لا يمتدّ إلى بوتين، الذي لا يخضع لأي ضغوط مشابهة ولا يرى مصلحة في قبول تسوية تقلل من رؤيته الاستراتيجية للحرب".

وقال "هل يمكن تحقيق السلام طالما بوتين في السلطة؟" وأجاب بأن أغلب المعطيات تشير إلى العكس. فوزير الخارجية الأوكرانية السابق دميترو كوليبا، صرح بأن الحرب لن تنتهي طالما أن بوتين حيّ، مؤكداً أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو خفض مستوى القتال، وليس سلاماً دائماً.

وتبدو مفارقة الوضع أن خطة ترامب الأولى، التي اعتبرها البعض هدية سياسية لموسكو، احتوت في الواقع على تنازلات مؤلمة لروسيا، منها السماح لأوكرانيا بجيش قوامه 600 ألف جندي، وانسحاب روسي من أجزاء من زابورجيا وخيرسون، والاكتفاء باعتراف فعلي لا رسمي، بضم القرم. أما الخطة الجديدة فأكثر صعوبة على موسكو، إذ تسمح بجيش أوكراني يصل إلى 800 ألف جندي، وبضمانات أمنية شبيهة بضمانات ناتو، ما يجعلها صفقة مستحيلة لبوتين.

وأشار الكاتب إلى أن روسيا، رغم خسائرها الهائلة، تواصل التقدم ببطء شديد، إذ سيطرت في العام 2025 على نحو 1% فقط من الأراضي الأوكرانية، مقابل أكثر من 200 ألف قتيل، وجريح. وحسب "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، لن تتمكن روسيا من السيطرة على كامل دونباس قبل آب 2027، إذا استمرت الوتيرة الحالية. لكن بوتين يعتبر نفسه منتصراً، ويرى الحرب ضرورة وجودية لمستقبل روسيا. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
ترامب: على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
29/11/2025 20:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: محادثاتي مع بوتين كانت جيدة ومثمرة ونريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
29/11/2025 20:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: لا بد من الضغط على بوتين لوقف الحرب وأشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه لأوكرانيا
lebanon 24
29/11/2025 20:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يتسلّم الخطة الأميركية للسلام في أوكرانيا
lebanon 24
29/11/2025 20:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الأوكرانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:31 | 2025-11-29
12:02 | 2025-11-29
11:58 | 2025-11-29
11:44 | 2025-11-29
11:34 | 2025-11-29
11:09 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24