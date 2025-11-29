22
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البابا لاوون: كم نحن بحاجة إلى السلام
Lebanon 24
29-11-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البابا
لاوون
الرابع عشر القداس الالهيّ في مدرج فولكس فاغن في
اسطنبول
.
Advertisement
وقال في عظته: "كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا".
وأضاف: "نتمنى أن يتحقق سر الوحدة بين الجميع".
وتابع قائلاً: "الديانة أصبحت تُستخدم ذريعة للحروب لذلك نشجع على المعرفة المتبادلة".
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا ونتمنى أن يتحقق سر الوحدة بين الجميع والديانة أصبحت تُستخدم ذريعة للحروب لذلك نشجع على المعرفة المتبادلة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا ونتمنى أن يتحقق سر الوحدة بين الجميع والديانة أصبحت تُستخدم ذريعة للحروب لذلك نشجع على المعرفة المتبادلة
29/11/2025 20:59:16
29/11/2025 20:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
29/11/2025 20:59:16
29/11/2025 20:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون في لبنان غدا: فرصة للسلام
Lebanon 24
البابا لاوون في لبنان غدا: فرصة للسلام
29/11/2025 20:59:16
29/11/2025 20:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان
Lebanon 24
البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان
29/11/2025 20:59:16
29/11/2025 20:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابع عشر
لاوون
بابا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدل "توماهوك".. عرض أميركي لأوكرانيا هذه تفاصيله
Lebanon 24
بدل "توماهوك".. عرض أميركي لأوكرانيا هذه تفاصيله
12:02 | 2025-11-29
29/11/2025 12:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
11:58 | 2025-11-29
29/11/2025 11:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي يتكلم عن تحالف بين "الحزب" وفنزويلا.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
مسؤول أميركي يتكلم عن تحالف بين "الحزب" وفنزويلا.. إليكم ما قاله
11:44 | 2025-11-29
29/11/2025 11:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
10 إصابات فلسطينية في اعتداء مستوطنين قرب بيت لحم
Lebanon 24
10 إصابات فلسطينية في اعتداء مستوطنين قرب بيت لحم
11:34 | 2025-11-29
29/11/2025 11:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
02:30 | 2025-11-29
29/11/2025 02:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستدخل إسرائيل إلى لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
Lebanon 24
هل ستدخل إسرائيل إلى لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
15:45 | 2025-11-28
28/11/2025 03:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:31 | 2025-11-29
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
12:02 | 2025-11-29
بدل "توماهوك".. عرض أميركي لأوكرانيا هذه تفاصيله
11:58 | 2025-11-29
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
11:44 | 2025-11-29
مسؤول أميركي يتكلم عن تحالف بين "الحزب" وفنزويلا.. إليكم ما قاله
11:34 | 2025-11-29
10 إصابات فلسطينية في اعتداء مستوطنين قرب بيت لحم
11:09 | 2025-11-29
لماذا اختار البابا لاوون الرابع عشر تركيا كأول رحلة خارجية له؟
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 20:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 20:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 20:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24