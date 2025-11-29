البابا لاوون: كم نحن بحاجة إلى السلام

ترأس البابا الرابع عشر القداس الالهيّ في مدرج فولكس فاغن في .

وقال في عظته: "كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا".

وأضاف: "نتمنى أن يتحقق سر الوحدة بين الجميع".

وتابع قائلاً: "الديانة أصبحت تُستخدم ذريعة للحروب لذلك نشجع على المعرفة المتبادلة".