البابا لاوون: كم نحن بحاجة إلى السلام

29-11-2025 | 09:49
ترأس البابا لاوون الرابع عشر القداس الالهيّ في مدرج فولكس فاغن في اسطنبول
وقال في عظته: "كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا".
 
وأضاف: "نتمنى أن يتحقق سر الوحدة بين الجميع".
 
وتابع قائلاً: "الديانة أصبحت تُستخدم ذريعة للحروب لذلك نشجع على المعرفة المتبادلة". 
