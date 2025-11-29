إيران توقف إحدى أكبر محطاتها الكهرومائية

أعلن أمير محمودي، مدير محطة كرخة لتوليد الطاقة الكهرومائية في محافظة غرب ، وقف تشغيل المحطة بسبب الجفاف وانخفاض منسوب المياه في خزان السد. ويُعد سد الكرخة، المقام على على بعد 22 كيلومتراً أنديمشك، من أكبر السدود الترابية في العالم والأكبر في إيران والشرق الأوسط.

وأوضح محمودي أن وحدات إنتاج الكهرباء توقفت، مع الاكتفاء بإطلاق المياه من الصمامات السفلية للسد لتلبية احتياجات المواطنين.