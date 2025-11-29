Advertisement

إيران توقف إحدى أكبر محطاتها الكهرومائية

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:45
أعلن أمير محمودي، مدير محطة كرخة لتوليد الطاقة الكهرومائية في محافظة خوزستان غرب إيران، وقف تشغيل المحطة بسبب الجفاف وانخفاض منسوب المياه في خزان السد. ويُعد سد الكرخة، المقام على نهر الكرخة على بعد 22 كيلومتراً شمال غرب أنديمشك، من أكبر السدود الترابية في العالم والأكبر في إيران والشرق الأوسط.
وأوضح محمودي أن وحدات إنتاج الكهرباء توقفت، مع الاكتفاء بإطلاق المياه من الصمامات السفلية للسد لتلبية احتياجات المواطنين.
