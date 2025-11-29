Advertisement

عربي-دولي

بق الفراش يغلق قاعات في عاصمة السينما

Lebanon 24
29-11-2025 | 16:15
أغلقت مؤسسة "سينماتيك" الفرنسية في الدائرة الثانية عشرة بباريس أربع قاعات سينما لمدة شهر بعد شكاوى متكررة من روادها عن انتشار بق الفراش، معلنة اعتماد بروتوكول صحي معزَّز يشمل تفكيك جميع الكراسي ومعالجتها فردياً بالبخار الجاف عند 180 درجة مئوية عدة مرات، مع إخضاعها لفحوص دورية بواسطة كلاب متخصصة، وتطبيق الإجراءات نفسها على السجاد.
وأوضحت "سينماتيك" أن الإغلاق، الذي يأتي بعد بلاغات جديدة عن لدغات حشرات خلال عروض سابقة، يهدف لضمان بيئة آمنة ومريحة للجمهور، على أن تعاد فتح القاعات الأربع في 2 كانون الثاني 2026، فيما تبقى بقية مرافق المؤسسة، مثل المعارض والمتحف والمكتبة والمطعم، مفتوحة أمام الزوار. (روسيا اليوم)
