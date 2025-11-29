21
عربي-دولي
الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن
Lebanon 24
29-11-2025
|
16:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت دولة
الإمارات العربية المتحدة
بأشد العبارات التصعيد
الإسرائيلي
الخطير في الأراضي
السورية
، معربة عن رفضها المطلق للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت ريف
دمشق
.
وأكدت
وزارة الخارجية
الإماراتية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، رفضها التام لانتهاك سيادة
سوريا
وتهديد أمنها واستقرارها.
ودعت الوزارة
المجتمع الدولي
إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مجددة رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة سوريا أو تهديد أمنها واستقرارها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهدافه منطقة جنوب سوريا، وتحديدا قرية بيت جن في ريف دمشق، في عملية وصفها بأنها تهدف إلى "اعتقال مطلوبين من تنظيم الجماعة الإسلامية".
وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنه "خلال العملية العسكرية أطلق مسلحون النار باتجاه قوات جيش الدفاع، فردت الأخيرة بإطلاق النار، مع توفير إسناد ناري جوي للقوات في المنطقة". واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من جنوده خلال هذه الاشتباكات.
من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية سورية بمقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في الاستهداف الإسرائيلي على قرية بيت جن، حيث ذكرت تقارير أن "القصف استهدف
مسجد
البلدة"، وأن "الطيران الإسرائيلي واصل غاراته مستهدفا المدنيين". (روسيا اليوم)
