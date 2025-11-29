Advertisement

عربي-دولي

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن

Lebanon 24
29-11-2025 | 16:21
A-
A+
Doc-P-1448674-639000555077622277.png
Doc-P-1448674-639000555077622277.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي السورية، معربة عن رفضها المطلق للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت ريف دمشق.
Advertisement
 
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مجددة رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة سوريا أو تهديد أمنها واستقرارها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهدافه منطقة جنوب سوريا، وتحديدا قرية بيت جن في ريف دمشق، في عملية وصفها بأنها تهدف إلى "اعتقال مطلوبين من تنظيم الجماعة الإسلامية".

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنه "خلال العملية العسكرية أطلق مسلحون النار باتجاه قوات جيش الدفاع، فردت الأخيرة بإطلاق النار، مع توفير إسناد ناري جوي للقوات في المنطقة". واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من جنوده خلال هذه الاشتباكات.

من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية سورية بمقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في الاستهداف الإسرائيلي على قرية بيت جن، حيث ذكرت تقارير أن "القصف استهدف مسجد البلدة"، وأن "الطيران الإسرائيلي واصل غاراته مستهدفا المدنيين". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي انسحب إلى أطراف بلدة بيت جن السورية بعد ساعتين من الاشتباكات
lebanon 24
30/11/2025 10:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم المدفعية والطائرات المسيرة خلال اشتباكات في بيت جن السورية
lebanon 24
30/11/2025 10:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب إلى أطراف بلدة بيت جن السورية بعد ساعتين من الاشتباكات
lebanon 24
30/11/2025 10:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم المدفعية والطائرات المسيّرة خلال اشتباكات في بيت جن السورية
lebanon 24
30/11/2025 10:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات العربية المتحدة

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

روسيا اليوم

عبر موقع

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-11-30
03:22 | 2025-11-30
03:08 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:25 | 2025-11-30
01:54 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24