عن سلاح "حماس".. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين أن الرفض لأي دور للسلطة في يعرقل تشكيل قوة استقرار دولية، ويمنح حركة " " فرصة لإعادة التسلح.

وأوضح الدبلوماسيون أن منع دخول عناصر السلطة الفلسطينية إلى القطاع يُعيق التقدّم نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي للسلام، مؤكدين أنه لا يوجد أي تقدّم في ملف نزع سلاح الحركة.



وفي السياق نفسه، أشارت تقارير صحفية إلى أن مسؤولين بارزين في الجيش الإسرائيلي دعوا إلى إعداد "خطة عملياتية مستقلة" لنزع سلاح حماس في غزة. وبحسب تقرير للقناة 12 ، تواصل الحركة ترسيخ سيطرتها في القطاع، متجاهلة الدعوات إلى نزع سلاحها، في ظل تحذيرات نقلتها المؤسسة الأمنية إلى من أن حماس تعيد بناء قدراتها العسكرية وتصل إلى حالة "سيطرة شبه كاملة" على غزة، مع العمل على إصلاح البنية التحتية الحيوية هناك. (سكاي نيوز)