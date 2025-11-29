Advertisement

عربي-دولي

عن سلاح "حماس".. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية

Lebanon 24
29-11-2025 | 23:30
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين أن الرفض الإسرائيلي لأي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة يعرقل تشكيل قوة استقرار دولية، ويمنح حركة "حماس" فرصة لإعادة التسلح.
وأوضح الدبلوماسيون أن منع دخول عناصر السلطة الفلسطينية إلى القطاع يُعيق التقدّم نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، مؤكدين أنه لا يوجد أي تقدّم في ملف نزع سلاح الحركة.

وفي السياق نفسه، أشارت تقارير صحفية إلى أن مسؤولين بارزين في الجيش الإسرائيلي دعوا إلى إعداد "خطة عملياتية مستقلة" لنزع سلاح حماس في غزة. وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، تواصل الحركة ترسيخ سيطرتها في القطاع، متجاهلة الدعوات إلى نزع سلاحها، في ظل تحذيرات نقلتها المؤسسة الأمنية إلى مجلس الوزراء من أن حماس تعيد بناء قدراتها العسكرية وتصل إلى حالة "سيطرة شبه كاملة" على غزة، مع العمل على إصلاح البنية التحتية الحيوية هناك. (سكاي نيوز)
