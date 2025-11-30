Advertisement

عربي-دولي

في منتجع.. طائرة اقتربت من مكان إقامة ترامب

Lebanon 24
30-11-2025 | 00:25
اعترضت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي، اليوم الأحد، طائرة مدنية كانت تحلّق في المجال الجوي المحظور فوق بالم بيتش في ولاية فلوريدا، قرب مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مار ألاغو.
وأعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" أن مقاتلة من طراز "إف-16" تحركت لاعتراض الطائرة بعد انتهاكها قيود الطيران المؤقتة في الأجواء المحيطة، مشيرة إلى أنه تم إبعاد الطائرة بسلام عن المنطقة المحظورة. (روسيا اليوم)
