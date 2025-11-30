في منتجع.. طائرة اقتربت من مكان إقامة ترامب

Advertisement

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" أن مقاتلة من طراز "إف-16" تحركت لاعتراض الطائرة بعد انتهاكها قيود الطيران المؤقتة في الأجواء المحيطة، مشيرة إلى أنه تم إبعاد الطائرة بسلام عن المنطقة المحظورة. (روسيا اليوم)