حضر الزعيم الكوري ، برفقة ابنته جو-إيه، احتفالا في مطار كالما بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس للجيش الشعبي الكوري، حيث أعلن أن سلاح الجو سيُزوّد بـ"أصول عسكرية إستراتيجية جديدة" وسيُكلَّف بـ"واجب مهم جديد"، من دون طبيعة هذه الأصول.كيم شدد على أن التوقعات من القوات الجوية "كبيرة للغاية"، باعتبارها جزءا من منظومة الردع ، داعيا إياها إلى "التصدي بحزم" لأي أعمال تجسس أو استفزازات عسكرية تهدد المجال الجوي للبلاد. ويأتي ذلك في ظل تركيز على تحديث قواتها الجوية، بعد كشفها خلال العام عن أول تدريب جو–جو بالذخيرة الحية ومشروع نظام إنذار مبكر وتحكم جوي للطائرات. وخلال الحفل، تابع كيم عرضاً جوياً وفنياً، ومنح سلاح الجو وسام إيل، أعلى وسام في البلاد. (روسيا اليوم)