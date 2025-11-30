Advertisement

عربي-دولي

بحضور ابنته.. كيم يعد سلاح الجو الكوري الشمالي بـ"أصول إستراتيجية" جديدة

Lebanon 24
30-11-2025 | 00:31
حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، برفقة ابنته جو-إيه، احتفالا في مطار كالما بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس القوات الجوية للجيش الشعبي الكوري، حيث أعلن أن سلاح الجو سيُزوّد بـ"أصول عسكرية إستراتيجية جديدة" وسيُكلَّف بـ"واجب مهم جديد"، من دون الكشف عن طبيعة هذه الأصول.
كيم شدد على أن التوقعات من القوات الجوية "كبيرة للغاية"، باعتبارها جزءا من منظومة الردع النووي، داعيا إياها إلى "التصدي بحزم" لأي أعمال تجسس أو استفزازات عسكرية تهدد المجال الجوي للبلاد. ويأتي ذلك في ظل تركيز بيونغ يانغ على تحديث قواتها الجوية، بعد كشفها خلال العام عن أول تدريب جو–جو بالذخيرة الحية ومشروع نظام إنذار مبكر وتحكم جوي للطائرات. وخلال الحفل، تابع كيم عرضاً جوياً وفنياً، ومنح سلاح الجو وسام كيم جونغ إيل، أعلى وسام في البلاد. (روسيا اليوم)
