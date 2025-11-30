Advertisement

إقتصاد

بفضل الذكاء الاصطناعي.. "الجمعة السوداء" أونلاين تسجل أرقاماً قياسية في أميركا

Lebanon 24
30-11-2025 | 00:36


دفعت أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي الإنفاق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في "الجمعة السوداء"، إذ أنفق المتسوقون 11.8 مليار دولار أونلاين، بزيادة 9.1% عن 2024، وفق شركة Adobe Analytics. وجاء ذلك رغم ميزانيات أكثر تشدداً، وارتفاع البطالة، وتراجع ثقة المستهلك، ما دفع الكثيرين لتجنّب المتاجر المزدحمة والاعتماد على روبوتات المحادثة لمقارنة الأسعار وصيد الخصومات.
بيانات mastercard SpendingPulse أظهرت نمواً بنسبة 10.4% في مبيعات التجارة الإلكترونية مقابل 1.7% فقط داخل المتاجر، بينما قفزت الزيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواقع التجزئة في أميركا بنسبة 805% على أساس سنوي، مع دخول أدوات مثل Sparky من وولمارت وRufus من أمازون على الخط. وكانت من بين الأكثر مبيعاً: مجموعات lego، بطاقات Pokémon، أجهزة Nintendo Switch وPlayStation 5، ومنتجات مثل Apple AirPods وخلاطات KitchenAid.

على الصعيد العالمي، قدّرت Salesforce أن "وكلاء" الذكاء الاصطناعي أثّروا في مبيعات أونلاين بقيمة 14.2 مليار دولار في يوم واحد، منها 3 مليارات في الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الرقمي 18 مليار دولار (+3% سنوياً). لكن الزيادة في الأسعار حدّت من حجم الشراء: حجم الطلبات انخفض 1%، ومتوسط الوحدات في كل عملية دفع تراجع 2%، في حين ارتفع متوسط سعر البيع 7%، مدفوعاً بتأثير الرسوم الجمركية ونمو دخول الفئات الأعلى دخلاً، ما دعم مبيعات السلع الفاخرة.

ورغم ثبات نسب الخصم مقارنة بعام 2024، رأى محللون أن القيمة الحقيقية لعروض "الجمعة السوداء" تراجعت بفعل التضخم والتعريفات، ما جعل كثيراً من المتسوقين أكثر حذراً في المتاجر الفعلية. في المقابل، تتوقع Adobe أن يمهّد هذا الزخم لرقم قياسي جديد في "اثنين الإنترنت"، مع مبيعات مرجّحة بنحو 14.2 مليار دولار (+6.3%)، وسط توقعات بخصومات قوية تصل إلى 30% على الإلكترونيات، إلى جانب عروض ملحوظة على الملابس وأجهزة الكمبيوتر. (telegraph India)
