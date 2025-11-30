Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يرسل وفداً جديداً إلى واشنطن وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق سلام

Lebanon 24
30-11-2025 | 02:25
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن وفداً برئاسة أمين مجلس الأمن رستم عمروف في طريقه إلى الولايات المتحدة لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، بعد استقالة كبير المفاوضين السابق ورئيس مكتبه أندريه يرماك، الذي غادر منصبه عقب تفتيش شقته من قبل محققي مكافحة الفساد.
زيلينسكي أوضح أنه يتوقع تثبيت نتائج الاجتماعات السابقة التي جرت مع الأميركيين في جنيف نهاية الأسبوع الماضي، فيما ذكر مسؤول أميركي كبير أن وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر سيجتمعون بالوفد الأوكراني الأحد في فلوريدا، بعد أن قدّمت كييف عرضاً مضاداً للمقترحات التي طرحها وزير الجيش الأميركي دان دريسكول قبل أسبوعين.

وأكد زيلينسكي أن مهمة عمروف "واضحة: العمل بسرعة وبشكل جوهري على الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب"، في وقت تتعرض فيه أوكرانيا لضغوط كبيرة من واشنطن للموافقة على شروط اتفاق السلام، بينما يواجه الرئيس الأوكراني أصعب وضع سياسي وعسكري منذ بداية الغزو عام 2022، على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليون دولار أطاحت بوزيرين ثم بأقرب مساعديه.
الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

مجلس الأمن

الأميركيين

رئيس مكتب

أوكرانيا

