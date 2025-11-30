زيلينسكي يرسل وفداً جديداً إلى واشنطن وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق سلام

Advertisement

زيلينسكي أوضح أنه يتوقع تثبيت نتائج الاجتماعات السابقة التي جرت مع في نهاية الأسبوع الماضي، فيما ذكر مسؤول أميركي كبير أن ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر جاريد كوشنر سيجتمعون بالوفد الأوكراني الأحد في فلوريدا، بعد أن قدّمت عرضاً مضاداً للمقترحات التي طرحها وزير الجيش الأميركي دان دريسكول قبل أسبوعين.وأكد زيلينسكي أن مهمة عمروف "واضحة: العمل بسرعة وبشكل جوهري على الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب"، في وقت تتعرض فيه أوكرانيا لضغوط كبيرة من للموافقة على شروط اتفاق السلام، بينما يواجه الرئيس الأوكراني أصعب وضع سياسي وعسكري منذ بداية الغزو عام 2022، على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليون دولار أطاحت بوزيرين ثم بأقرب مساعديه.