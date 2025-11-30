Advertisement

عربي-دولي

في ختام زيارته لتركيا.. البابا يواسي عائلة الفتى المغدور ماتيا مينغوزي

Lebanon 24
30-11-2025 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1448750-639000932300930008.png
Doc-P-1448750-639000932300930008.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يختتم البابا لاوون الرابع عشر زيارته الرسمية إلى تركيا، اليوم الأحد، بلقاء خاص مع عائلة الفتى ماتيا أحمد مينغوزي، الذي قُتل في إسطنبول في جريمة هزّت الرأي العام. وأكدت والدته ياسمين مينغوزي عبر منصة "إكس" أن اللقاء أُدرج كبند رفيع المستوى في البرنامج الرسمي للزيارة.
Advertisement

ماتيا، ابن الشيف الإيطالي والعازفة التركية، كان يبلغ 14 عاماً عندما تعرّض في 24 كانون الثاني الماضي لهجوم من مراهقين أثناء ذهابه مع أصدقائه لشراء معدات تزلج، حيث طُعن وتعرّض للضرب على رأسه، قبل أن يفارق الحياة بعد 14 يوماً في المستشفى.
 
وتحولت قضيته إلى رمز لمواجهة تصاعد العنف بين المراهقين في تركيا، إذ التقى الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بعائلته، فيما قادت والدته حملة واسعة لتشديد العقوبات على القاصرين مرتكبي الجرائم، وحضرت جلسات البرلمان والمحاكمة.

وفي الحكم الذي صدر الشهر الماضي عن محكمة في إسطنبول، جرى سجن المراهقين المدانين لمدة 24 عاماً لكل منهما، مع تبرئة اثنين آخرين كانا حاضرين أثناء الواقعة، في قرار لا يزال قابلًا للاستئناف. وانفجرت والدة ماتيا بالبكاء داخل القاعة، بحضور فنانين وشخصيات عامة وممثلين عن جمعيات مدنية، وسط إجراءات أمنية مشددة. (العين)
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون متوجه "لزيارة لتركيا ولبنان العزيزين الغنيين بالتاريخ والروحانية"
lebanon 24
30/11/2025 15:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش جال على عدد من الوحدات العسكرية القطرية في ختام زيارته لقطر
lebanon 24
30/11/2025 15:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية "عدل ورحمة": زيارة البابا إلى لبنان رجاء جديد لعائلات أنهكتها الأزمات
lebanon 24
30/11/2025 15:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل يُواصل زيارته الى كندا ويلتقي عائلة نزار نجاريان
lebanon 24
30/11/2025 15:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

طيب أردوغان

البرلمان

العقوبات

الجمهوري

الإيطالي

التركية

أردوغان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:03 | 2025-11-30
07:21 | 2025-11-30
07:02 | 2025-11-30
07:00 | 2025-11-30
07:00 | 2025-11-30
06:50 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24