في ختام زيارته لتركيا.. البابا يواسي عائلة الفتى المغدور ماتيا مينغوزي

يختتم البابا لاوون الرابع عشر زيارته الرسمية إلى ، اليوم الأحد، بلقاء خاص مع عائلة الفتى ماتيا أحمد مينغوزي، الذي قُتل في إسطنبول في جريمة هزّت الرأي العام. وأكدت والدته ياسمين مينغوزي عبر منصة "إكس" أن اللقاء أُدرج كبند رفيع المستوى في البرنامج الرسمي للزيارة.

ماتيا، ابن الشيف والعازفة ، كان يبلغ 14 عاماً عندما تعرّض في 24 كانون الثاني الماضي لهجوم من مراهقين أثناء ذهابه مع أصدقائه لشراء معدات تزلج، حيث طُعن وتعرّض للضرب على رأسه، قبل أن يفارق الحياة بعد 14 يوماً في المستشفى.

وتحولت قضيته إلى رمز لمواجهة تصاعد العنف بين المراهقين في تركيا، إذ التقى الرئيس وزعيم حزب الشعب أوزغور أوزيل بعائلته، فيما قادت والدته حملة واسعة لتشديد على القاصرين مرتكبي الجرائم، وحضرت جلسات والمحاكمة.



وفي الحكم الذي صدر الشهر الماضي عن محكمة في إسطنبول، جرى سجن المراهقين المدانين لمدة 24 عاماً لكل منهما، مع تبرئة اثنين آخرين كانا حاضرين أثناء الواقعة، في قرار لا يزال قابلًا للاستئناف. وانفجرت والدة ماتيا بالبكاء داخل القاعة، بحضور فنانين وشخصيات عامة وممثلين عن جمعيات مدنية، وسط إجراءات أمنية مشددة. (العين)