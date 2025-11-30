Advertisement

عربي-دولي

سباق تسلّح متسارع.. تل أبيب تحذر من إعادة انتشار إيراني إقليمي

Lebanon 24
30-11-2025 | 03:08
كشف مصدر أمني إسرائيلي عن تسارع واضح في سباق التسلّح الإيراني تحسّبًا لاحتمال قيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية واسعة ضدها أو ضد وكلائها في المنطقة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصدر قوله إن طهران تعمل حاليًا على "إعادة تأهيل الوضع" الذي تضرر بعد الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وخصومها في حزيران الماضي، مضيفًا أن إيران "تعيد تسليح نفسها بسرعة خوفًا من عملية جديدة قد تشنها إسرائيل داخل أراضيها".

وبحسب المصدر، ترفع إيران وتيرة تزويد الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بالسلاح، إلى جانب زيادة عمليات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية بهدف تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، ما يثير "قلقًا كبيرًا" لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تراقب عن كثب حركة الشحن والتهريب المرتبطة بطهران. كما أشارت تقارير إقليمية، نُقلت عبر هيئة البث، إلى أن إيران تكثّف جهودها لاستعادة حضورها ونفوذها في اليمن.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24