23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سباق تسلّح متسارع.. تل أبيب تحذر من إعادة انتشار إيراني إقليمي
Lebanon 24
30-11-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر أمني إسرائيلي عن تسارع واضح في سباق التسلّح
الإيراني
تحسّبًا لاحتمال قيام الجيش
الإسرائيلي
بعملية عسكرية واسعة ضدها أو ضد وكلائها في المنطقة.
Advertisement
ونقلت هيئة البث
الإسرائيلية
عن المصدر قوله إن
طهران
تعمل حاليًا على "إعادة تأهيل الوضع" الذي تضرر بعد الحرب التي اندلعت بين
إسرائيل
وخصومها في حزيران الماضي، مضيفًا أن
إيران
"تعيد تسليح نفسها بسرعة خوفًا من عملية جديدة قد تشنها إسرائيل داخل أراضيها".
وبحسب المصدر، ترفع إيران وتيرة تزويد الحوثيين في اليمن وحزب الله في
لبنان
بالسلاح، إلى جانب زيادة عمليات تهريب الأسلحة إلى
الضفة الغربية
بهدف تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، ما يثير "قلقًا كبيرًا" لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تراقب عن كثب حركة الشحن والتهريب المرتبطة بطهران. كما أشارت تقارير إقليمية، نُقلت عبر هيئة البث، إلى أن إيران تكثّف جهودها لاستعادة حضورها ونفوذها في اليمن.
مواضيع ذات صلة
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
Lebanon 24
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
30/11/2025 15:45:07
30/11/2025 15:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
Lebanon 24
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
30/11/2025 15:45:07
30/11/2025 15:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح مرعب
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح مرعب
30/11/2025 15:45:07
30/11/2025 15:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من انتشار المجاعة في السودان إلى 20 موقعاً
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من انتشار المجاعة في السودان إلى 20 موقعاً
30/11/2025 15:45:07
30/11/2025 15:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الضفة الغربية
مؤسسة الأمن
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
الإيراني
إسرائيل
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوّل تعليق بعد رسالة ترامب… لابيد ينسف طرح العفو عن نتنياهو
Lebanon 24
أوّل تعليق بعد رسالة ترامب… لابيد ينسف طرح العفو عن نتنياهو
08:03 | 2025-11-30
30/11/2025 08:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران تزود الحوثيين وحزب الله بالأسلحة.. استعدادًا لعمليات إسرائيلية؟
Lebanon 24
طهران تزود الحوثيين وحزب الله بالأسلحة.. استعدادًا لعمليات إسرائيلية؟
07:21 | 2025-11-30
30/11/2025 07:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اختتام زيارته إلى تركيا.. رسالة شكر روحية من البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
بعد اختتام زيارته إلى تركيا.. رسالة شكر روحية من البابا لاوون الرابع عشر
07:02 | 2025-11-30
30/11/2025 07:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات وحرب وفوائد مرتفعة... روسيا على حافة الصفر
Lebanon 24
عقوبات وحرب وفوائد مرتفعة... روسيا على حافة الصفر
07:00 | 2025-11-30
30/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلد آسيوي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
Lebanon 24
بلد آسيوي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
07:00 | 2025-11-30
30/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:03 | 2025-11-30
أوّل تعليق بعد رسالة ترامب… لابيد ينسف طرح العفو عن نتنياهو
07:21 | 2025-11-30
طهران تزود الحوثيين وحزب الله بالأسلحة.. استعدادًا لعمليات إسرائيلية؟
07:02 | 2025-11-30
بعد اختتام زيارته إلى تركيا.. رسالة شكر روحية من البابا لاوون الرابع عشر
07:00 | 2025-11-30
عقوبات وحرب وفوائد مرتفعة... روسيا على حافة الصفر
07:00 | 2025-11-30
بلد آسيوي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
06:50 | 2025-11-30
نتنياهو: في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثا غير عادية
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 15:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 15:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 15:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24