سباق تسلّح متسارع.. تل أبيب تحذر من إعادة انتشار إيراني إقليمي

كشف مصدر أمني إسرائيلي عن تسارع واضح في سباق التسلّح تحسّبًا لاحتمال قيام الجيش بعملية عسكرية واسعة ضدها أو ضد وكلائها في المنطقة.

ونقلت هيئة البث عن المصدر قوله إن تعمل حاليًا على "إعادة تأهيل الوضع" الذي تضرر بعد الحرب التي اندلعت بين وخصومها في حزيران الماضي، مضيفًا أن "تعيد تسليح نفسها بسرعة خوفًا من عملية جديدة قد تشنها إسرائيل داخل أراضيها".



وبحسب المصدر، ترفع إيران وتيرة تزويد الحوثيين في اليمن وحزب الله في بالسلاح، إلى جانب زيادة عمليات تهريب الأسلحة إلى بهدف تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، ما يثير "قلقًا كبيرًا" لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تراقب عن كثب حركة الشحن والتهريب المرتبطة بطهران. كما أشارت تقارير إقليمية، نُقلت عبر هيئة البث، إلى أن إيران تكثّف جهودها لاستعادة حضورها ونفوذها في اليمن.