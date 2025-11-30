Advertisement

عربي-دولي

كارثة في سماء سيدني.. طائرتان تتصادمان

Lebanon 24
30-11-2025 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1448759-639000958670353952.png
Doc-P-1448759-639000958670353952.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي طيار مصرعه بعد تصادم طائرتين خفيفتين في الجو جنوب غرب سيدني، قبل أن تسقط إحدى الطائرتين في منطقة مشجرة قرب مطار نابرفيلد في ويديربورن، بالقرب من أبين.
Advertisement

وذكرت السلطات الأسترالية أن فرق الطوارئ عثرت على جثة الطيار، الذي يُعتقد أنه كان الوحيد على متن الطائرة المنكوبة، بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام في المطار دون إصابات. وطُلب من السكان تجنّب موقع الحادث، فيما أعلن مكتب سلامة النقل الأسترالي فتح تحقيق ودعا أي شخص يمتلك معلومات إلى التقدّم بها للجهات المختصة.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
lebanon 24
30/11/2025 15:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق لطائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء بلدة بيت جن بريف دمشق (سانا)
lebanon 24
30/11/2025 15:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تحليق طائرات للجيش اللبناني في سماء البقاع في هذه الأثناء
lebanon 24
30/11/2025 15:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: طائرات "جريبن" جزء من ضماناتنا الأمنية وهي قادرة على حماية سماء أوكرانيا بالكامل
lebanon 24
30/11/2025 15:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مكتب سلامة النقل الأسترالي

على متن الطائرة

الأسترالية

مكتب سلامة

الأسترالي

مكتب سلام

جنوب غرب

ديربورن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:03 | 2025-11-30
07:21 | 2025-11-30
07:02 | 2025-11-30
07:00 | 2025-11-30
07:00 | 2025-11-30
06:50 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24