كارثة في سماء سيدني.. طائرتان تتصادمان

لقي طيار مصرعه بعد تصادم طائرتين خفيفتين في الجو سيدني، قبل أن تسقط إحدى الطائرتين في منطقة مشجرة قرب مطار نابرفيلد في ويديربورن، بالقرب من أبين.وذكرت السلطات أن فرق الطوارئ عثرت على جثة الطيار، الذي يُعتقد أنه كان الوحيد المنكوبة، بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام في دون إصابات. وطُلب من السكان تجنّب موقع الحادث، فيما أعلن فتح تحقيق ودعا أي شخص يمتلك معلومات إلى التقدّم بها للجهات المختصة.