البابا لاوون الرابع عشر: الكاثوليك والأرثوذكس مدعوون إلى أن يكونوا صانعي سلام

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:24
أشار البابا لاوون الرابع عشر إلى أنه في زمن الصراعات الدامية والعنف، فإن الكاثوليك والأرثوذكس مدعوون إلى أن يكونوا صانعي سلام. يعني هذا العمل وتقديم خيارات وعلامات تبني السلام، ولكن دون نسيان أن السلام ليس فقط ثمرة عمل بشري، بل هو عطية من الله".
وأضاف عبر "إكس": "الأزمة البيئة تتطلب ارتدادا روحيا حقيقيا لتغيير المسار وحماية الخليقة. ككاثوليك وأرثوذكس نحن مدعوون إلى التعاون لتعزيز عقلية جديدة يشعر فيها الجميع بأنهم حراس الخليقة التي ائتمننا الله عليها".

وشدد على أنه على الكاثوليك والأرثوذكس أن يعملوا معًا لتعزيز استخدام مسؤول للتقنيات الجديدة، في خدمة التنمية البشرية المتكاملة، وضمان وصول الجميع إليها، كي لا تظل فوائدها مقتصرة فقط على عدد قليل من الأشخاص ومصالح قليلين لهم امتياز.
