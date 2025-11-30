18
إيران وتركيا تؤكدان أهمية الاستقرار الإقليمي وتعززان التعاون الاقتصادي
Lebanon 24
30-11-2025
|
08:30
A-
A+
أكد
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي أن استقرار
سوريا
وأمنها مرتبط مباشرة باستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن
إسرائيل
تشكل أكبر تهديد لذلك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية
التركي
هاكان فیدان في
طهران
.
وشدد الوزيران على حل النزاعات الإقليمية ووقف العنف في غزة، وأكدا ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي عبر التعاون المشترك. كما ناقشا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك ربط الخطوط الحديدية بين البلدين وافتتاح قنصلية إيرانية جديدة في مدينة وان
التركية
، وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار.
وأشار عراقجي إلى استمرار التعاون في قطاع الطاقة، مؤكداً استعداد
إيران
لتجديد عقد
الغاز
مع
تركيا
وتوسيع التعاون في الكهرباء، مع الإشارة إلى وجود فجوات بين الواقع والأهداف المنشودة للتبادل التجاري، رغم نموه المطرد.
واختتم الوزير الإيراني بالإشارة إلى التحضيرات لعقد الاجتماع التاسع لمجلس التعاون الأعلى بين البلدين برئاسة رئيسي الجمهورية قريباً، لتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بين طهران وأنقرة.(ارم نيوز)
