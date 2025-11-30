Advertisement

عربي-دولي

إيران وتركيا تؤكدان أهمية الاستقرار الإقليمي وتعززان التعاون الاقتصادي

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1448897-639001156016051886.jpeg
Doc-P-1448897-639001156016051886.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استقرار سوريا وأمنها مرتبط مباشرة باستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل تشكل أكبر تهديد لذلك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فیدان في طهران.
Advertisement

وشدد الوزيران على حل النزاعات الإقليمية ووقف العنف في غزة، وأكدا ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي عبر التعاون المشترك. كما ناقشا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك ربط الخطوط الحديدية بين البلدين وافتتاح قنصلية إيرانية جديدة في مدينة وان التركية، وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار.

وأشار عراقجي إلى استمرار التعاون في قطاع الطاقة، مؤكداً استعداد إيران لتجديد عقد الغاز مع تركيا وتوسيع التعاون في الكهرباء، مع الإشارة إلى وجود فجوات بين الواقع والأهداف المنشودة للتبادل التجاري، رغم نموه المطرد.

واختتم الوزير الإيراني بالإشارة إلى التحضيرات لعقد الاجتماع التاسع لمجلس التعاون الأعلى بين البلدين برئاسة رئيسي الجمهورية قريباً، لتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بين طهران وأنقرة.(ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدتها وضمان ألا تشكل تهديدا لدول الجوار
lebanon 24
30/11/2025 20:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الجانب الأميركي أكد دعمه للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
30/11/2025 20:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد أهمية التعاون الدولي لتعزيز القطاع الصحي اللبناني
lebanon 24
30/11/2025 20:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: التعاون الرسمي يعزز دور مرفأ طرابلس الاقتصادي
lebanon 24
30/11/2025 20:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

التركية

جمهورية

التركي

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:04 | 2025-11-30
12:00 | 2025-11-30
11:30 | 2025-11-30
11:10 | 2025-11-30
10:52 | 2025-11-30
10:32 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24