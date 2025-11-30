Advertisement

طالبان تُلمّح: هل تقف "استخبارات باكستان" وراء هجوم قرب البيت الأبيض؟

30-11-2025 | 09:33
ألمحت سلطات أفغانستان إلى احتمال تورّط المخابرات الباكستانية في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض الأربعاء الماضي، داعيةً إلى تحقيق دولي محايد لكشف الجهة التي تقف خلف الهجوم.
وبحسب ما نقل موقع CNN News18، زعمت حركة طالبان أنّ جهاز الاستخبارات الباكستاني قد يسعى إلى توريط أفغانستان في الحادث، محذّرة من محاولات تصوير الأفغان كمصدر تهديد أمني.

المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قال للشبكة إن كابول "لا تستبعد أي احتمال"، متحدثًا عن إمكانية وجود شبكات استخباراتية خارجية لعبت دورًا في توجيه المهاجم. ولدى سؤاله تحديدًا عن دور المخابرات الباكستانية، اعتبر شاهين أنّ الاحتمال وارد، لكنه شدّد على أنّ أي استنتاجٍ نهائي مرهون بنتائج التحقيق.

من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم الذي وقع قرب محطة مترو "فاراجوت ويست" على مقربة من البيت الأبيض بأنه "عمل إرهابي"، مشيرًا إلى أنّ المشتبه به دخل الولايات المتحدة قادمًا من أفغانستان عام 2021.

(أسوشيتد برس)
