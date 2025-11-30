طالبان تُلمّح: هل تقف "استخبارات باكستان" وراء هجوم قرب البيت الأبيض؟

Advertisement

ألمحت سلطات إلى احتمال تورّط المخابرات الباكستانية في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب الأربعاء الماضي، داعيةً إلى تحقيق دولي محايد لكشف الجهة التي تقف خلف الهجوم.وبحسب ما نقل موقع CNN News18، زعمت حركة أنّ جهاز الاستخبارات قد يسعى إلى توريط أفغانستان في الحادث، محذّرة من محاولات تصوير الأفغان كمصدر تهديد أمني.المتحدث باسم طالبان سهيل قال للشبكة إن "لا تستبعد أي احتمال"، متحدثًا عن إمكانية وجود شبكات استخباراتية خارجية لعبت دورًا في توجيه المهاجم. ولدى سؤاله تحديدًا عن دور المخابرات الباكستانية، اعتبر شاهين أنّ الاحتمال وارد، لكنه شدّد على أنّ أي استنتاجٍ نهائي مرهون بنتائج التحقيق.، وصف الرئيس الأميركي الهجوم الذي وقع قرب محطة مترو "فاراجوت " على مقربة من البيت الأبيض بأنه "عمل إرهابي"، مشيرًا إلى أنّ المشتبه به دخل قادمًا من أفغانستان عام 2021.(أسوشيتد برس)