بدء جولة "السلام"… مفاوضات أميركية-أوكرانية على خط إنهاء الحرب

Advertisement

بدأت المحادثات الأميركية – بشأن خطة السلام لإنهاء الحرب في اليوم الأحد، وفق ما أعلن أمين مجلس والدفاع رستم أوميروف، رئيس الوفد الأوكراني.الأميركي ماركو روبيو اعتبر أن أمام أوكرانيا "فرصة حقيقية لتحقيق الإزهار"، مؤكدًا أن تتوقع إحراز تقدّم نحو إنهاء الحرب، وأن الهدف هو رسم "مسار يؤدي إلى أوكرانيا ذات سيادة".، عبّر أوميروف عن امتنان بلاده لجهود الرئيس الأميركي ، مشيرًا إلى أن العمل مع يهدف إلى ضمان "سلام حقيقي"، موضحًا أن المحادثات تتمحور حول الأمن وإعادة الإعمار.ويشارك في اجتماعات فلوريدا كل من روبيو، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي، للقاء مسؤولين أوكرانيين واستكمال النقاشات.والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفدًا برئاسة أوميروف توجّه إلى الولايات المتحدة لاستكمال المفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب، متوقعًا حسم نتائج الاجتماعات التي انطلقت في جنيف الأسبوع الماضي.وكانت كييف قد قدّمت في جنيف عرضًا مضادًا لخطة الأميركي دان دريسكول، في ظل ضغوط متزايدة من واشنطن لدفع أوكرانيا إلى قبول شروط الاتفاق.وتأتي هذه المفاوضات فيما يعيش زيلينسكي أصعب لحظاته السياسية والعسكرية منذ بداية الحرب في 2022، بعد سلسلة فضائح فساد أبرزها قضية في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليون دولار أطاحت بوزيرين ومسؤولين نافذين.ميدانيًا، تواصل تحقيق مكاسب جديدة على خطوط القتال، فيما تشهد المدن الأوكرانية انقطاعات كهرباء طويلة نتيجة الهجمات الروسية المتكررة على شبكة الطاقة.