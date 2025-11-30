Advertisement

عربي-دولي

بدء جولة "السلام"… مفاوضات أميركية-أوكرانية على خط إنهاء الحرب

Lebanon 24
30-11-2025 | 10:52
بدأت المحادثات الأميركية – الأوكرانية بشأن خطة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا اليوم الأحد، وفق ما أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، رئيس الوفد الأوكراني.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اعتبر أن أمام أوكرانيا "فرصة حقيقية لتحقيق الإزهار"، مؤكدًا أن واشنطن تتوقع إحراز تقدّم نحو إنهاء الحرب، وأن الهدف هو رسم "مسار يؤدي إلى أوكرانيا ذات سيادة".

من جهته، عبّر أوميروف عن امتنان بلاده لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن العمل مع الولايات المتحدة يهدف إلى ضمان "سلام حقيقي"، موضحًا أن المحادثات تتمحور حول الأمن وإعادة الإعمار.

ويشارك في اجتماعات فلوريدا كل من روبيو، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي، للقاء مسؤولين أوكرانيين واستكمال النقاشات.

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفدًا برئاسة أوميروف توجّه إلى الولايات المتحدة لاستكمال المفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب، متوقعًا حسم نتائج الاجتماعات التي انطلقت في جنيف الأسبوع الماضي.

وكانت كييف قد قدّمت في جنيف عرضًا مضادًا لخطة وزير الدفاع الأميركي دان دريسكول، في ظل ضغوط متزايدة من واشنطن لدفع أوكرانيا إلى قبول شروط الاتفاق.

وتأتي هذه المفاوضات فيما يعيش زيلينسكي أصعب لحظاته السياسية والعسكرية منذ بداية الحرب في 2022، بعد سلسلة فضائح فساد أبرزها قضية في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليون دولار أطاحت بوزيرين ومسؤولين نافذين.

ميدانيًا، تواصل روسيا تحقيق مكاسب جديدة على خطوط القتال، فيما تشهد المدن الأوكرانية انقطاعات كهرباء طويلة نتيجة الهجمات الروسية المتكررة على شبكة الطاقة.
