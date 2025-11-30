Advertisement

عربي-دولي

المبعوث الأممي يؤكد استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الاستقرار في السودان

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:10
صرح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، أن الفرصة لا تزال متاحة لعقد حوار سوداني سوداني يحقن الدماء ويحقق الأمن والاستقرار، وأن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه اليوم، إنه أتى للسودان بغرض متابعة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بالسودان وذلك بناء على رغبة الأمين العام للأمم المتحدة الذي ظل يراقب تطور الأحداث في السودان بشكل لصيق.

من جانبه، أكد البرهان للمبعوث الأممي استعداد حكومة السودان للتعامل مع الأمم المتحدة وجميع وكالاتها العاملة في السودان من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في كافة مجالات العمل الإنسانية والتنموية والاجتماعية وغيرها.

وقال إن الحكومة ترغب في تحقيق السلام في كافة أرجاء البلاد بما يرضي تطلعات الشعب السوداني.

كما أكد البرهان حرص حكومة السودان على مواصلة تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وفي كافة الإقليم. (العربية)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24