المبعوث الأممي يؤكد استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الاستقرار في السودان

صرح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ، اليوم الأحد، أن الفرصة لا تزال متاحة لعقد حوار سوداني يحقن الدماء ويحقق الأمن والاستقرار، وأن مستعدة لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق هذا الهدف.

Advertisement

وقال خلال لقائه رئيس الفريق أول الركن ، بمكتبه اليوم، إنه أتى للسودان بغرض متابعة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بالسودان وذلك بناء على رغبة الذي ظل يراقب تطور الأحداث في بشكل لصيق.



من جانبه، أكد البرهان للمبعوث الأممي استعداد حكومة السودان للتعامل مع الأمم المتحدة وجميع وكالاتها العاملة في السودان من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في كافة مجالات العمل الإنسانية والتنموية والاجتماعية وغيرها.



وقال إن الحكومة ترغب في تحقيق السلام في كافة أرجاء البلاد بما يرضي تطلعات الشعب السوداني.



كما أكد البرهان حرص حكومة السودان على مواصلة تعاونها مع للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وفي كافة الإقليم. (العربية)