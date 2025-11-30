18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الخارجية الإسرائيلي يؤيد إنهاء محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد
Lebanon 24
30-11-2025
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
جدعون ساعر
، وزير خارجية
إسرائيل
، اليوم (الأحد)، تأييده إنهاء محاكمة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
في قضايا الفساد.
Advertisement
وكتب ساعر، عبر منصة «إكس»، أن «العفو عن
نتنياهو
يعكس المصلحة الوطنية، وسيساهم في وحدة إسرائيل».
وأضاف
وزير الخارجية الإسرائيلي
: «أعتمد على حكمة ورؤية رئيس
الدولة الوطنية
الشاملة».
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: إنهاء محاكمة نتنياهو يعكس مصلحة الدولة وسيساهم في وحدة إسرائيل
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إنهاء محاكمة نتنياهو يعكس مصلحة الدولة وسيساهم في وحدة إسرائيل
30/11/2025 20:39:38
30/11/2025 20:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت: سأدعم اتفاقا ملزما ينهي محاكمة نتنياهو مقابل اعتزاله سياسيا
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت: سأدعم اتفاقا ملزما ينهي محاكمة نتنياهو مقابل اعتزاله سياسيا
30/11/2025 20:39:38
30/11/2025 20:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعود ليمثل غدا أمام المحكمة في تهم الفساد
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعود ليمثل غدا أمام المحكمة في تهم الفساد
30/11/2025 20:39:38
30/11/2025 20:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتم محاكمة كل من ساهم في التشهير الدموي بالجنود في قضية سديه تيمان
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتم محاكمة كل من ساهم في التشهير الدموي بالجنود في قضية سديه تيمان
30/11/2025 20:39:38
30/11/2025 20:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الدولة الوطنية
وزير الخارجية
رئيس الدولة
جدعون ساعر
الإسرائيلي
الدولة ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
تظاهرات في تل أبيب احتجاجاً على احتمال منح العفو لنتنياهو
Lebanon 24
تظاهرات في تل أبيب احتجاجاً على احتمال منح العفو لنتنياهو
13:04 | 2025-11-30
30/11/2025 01:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام التفوق الأميركي… هل تُحيي فنزويلا نهج غيفارا في القتال غير التقليدي؟
Lebanon 24
أمام التفوق الأميركي… هل تُحيي فنزويلا نهج غيفارا في القتال غير التقليدي؟
12:00 | 2025-11-30
30/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأممي يؤكد استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الاستقرار في السودان
Lebanon 24
المبعوث الأممي يؤكد استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الاستقرار في السودان
11:10 | 2025-11-30
30/11/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جولة "السلام"… مفاوضات أميركية-أوكرانية على خط إنهاء الحرب
Lebanon 24
بدء جولة "السلام"… مفاوضات أميركية-أوكرانية على خط إنهاء الحرب
10:52 | 2025-11-30
30/11/2025 10:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر و"القسام": البحث عن جثة أسير إسرائيلي داخل "الخط الأصفر"
Lebanon 24
الصليب الأحمر و"القسام": البحث عن جثة أسير إسرائيلي داخل "الخط الأصفر"
10:32 | 2025-11-30
30/11/2025 10:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن زيارة البابا إلى لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
بشأن زيارة البابا إلى لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
13:49 | 2025-11-29
29/11/2025 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:04 | 2025-11-30
تظاهرات في تل أبيب احتجاجاً على احتمال منح العفو لنتنياهو
12:00 | 2025-11-30
أمام التفوق الأميركي… هل تُحيي فنزويلا نهج غيفارا في القتال غير التقليدي؟
11:10 | 2025-11-30
المبعوث الأممي يؤكد استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الاستقرار في السودان
10:52 | 2025-11-30
بدء جولة "السلام"… مفاوضات أميركية-أوكرانية على خط إنهاء الحرب
10:32 | 2025-11-30
الصليب الأحمر و"القسام": البحث عن جثة أسير إسرائيلي داخل "الخط الأصفر"
10:19 | 2025-11-30
تقرير يكشف مشروع "غزة الجديدة": هندسة بإشراف "أميركي–إسرائيلي"
فيديو
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
30/11/2025 20:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 20:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 20:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24