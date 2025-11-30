Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي يؤيد إنهاء محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:30
أعلن جدعون ساعر، وزير خارجية إسرائيل، اليوم (الأحد)، تأييده إنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد.
وكتب ساعر، عبر منصة «إكس»، أن «العفو عن نتنياهو يعكس المصلحة الوطنية، وسيساهم في وحدة إسرائيل».

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: «أعتمد على حكمة ورؤية رئيس الدولة الوطنية الشاملة».
 
