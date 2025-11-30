تظاهرات في تل أبيب احتجاجاً على احتمال منح العفو لنتنياهو

Advertisement

انطلقت تظاهرات مساء الأحد، أمام منزل الرئيس هرتسوغ في احتجاجا على احتمال منح العفو لرئيس الحكومة .وصرح المتظاهرون بصيحات منددة لاحتمال صدور القرار، مشددين على أنه لا يستحق البراءة، في إشارة إلى نتنياهو.جاء هذا بعدما ، بنيامين نتنياهو، بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.وأوضح الدوافع التي شجعته على تلك الخطوة، قائلاً في كلمة مصورة، اليوم الأحد، إن " تقف أمام تحديات هائلة وبجانبها فرص عظيمة"، معتبراً أنه "لصد التهديدات واغتنام الفرص، هناك حاجة إلى وحدة وطنية".كما اعتبر أن "استمرار محاكمته يمزق البلاد من الداخل، ويثير خلافات عميقة، ويُعمّق الانقسامات". وقال: "أنا متأكد، مثل كثيرين آخرين أن إنهاء المحاكمة فوراً سيسهم كثيراً في خفض التوترات وتعزيز المصالحة الواسعة التي تحتاجها دولتنا بشدة".إلى ذلك، أشار إلى أنه تردد كثيراً في اتخاذ قرار طلب العفو، لكنه أوضح أن "ما حدث في الآونة الأخيرة رجح الكفة". وأضاف أنه بسبب "تشكيلة القضاة التي تنظر في قضيته، طُلب منه الإدلاء بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع"، معتبراً أن هذا المطلب مستحيل، ولا يُفرض على أي مواطن آخر .كذلك، لفت إلى أنه أخذ بعين الاعتبار في قراره، النداءات المتكررة من الرئيس الأميركي، ، إلى نظيره الإسرائيلي. وأردف: "لقد دعا إلى إنهاء المحاكمة فوراً لكي يستطيع، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية دفع المصالح الحيوية المشتركة بين البلدين، ضمن نافذة زمنية قد لا تتكرر".وختم مشيراً إلى أنه لكل "هذه الأسباب، قدّم محاموه اليوم طلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي".علماً أنه بدون اعتراف المتهم عادة، لا يمكن للرئيس منح العفو إلا إذا توافرت ظروف دراماتيكية استثنائية تحسم قضائياً.