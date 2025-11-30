مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية

التقى مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، الأحد، مع مفاوضين أوكرانيين في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة لبحث اتفاق سلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
.
ووفق ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فإن المحادثات ستشمل جدولا زمنيا للانتخابات في أوكرانيا
، وإمكانية تبادل الأراضي بين روسيا
وأوكرانيا، وقضايا أخرى لا تزال غير محسومة بين البيت الأبيض
وكييف، بينما يسعيان إلى التوصل لاتفاق بشأن شروط خطة سلام مقترحة، بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.
وقد انضم وزير الخارجية
ماركو روبيو إلى المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب
جاريد كوشنر، والذين التقوا بالوفد الأوكراني الذي يقوده رستم أميروف، أمين مجلس الأمن
القومي والدفاع الأوكراني، في "شيل باي"، منتجع الغولف التابع لويتكوف في جنوب فلوريدا.
وقال المسؤول الكبير، إن ويتكوف وكوشنر يخططان للمغادرة إلى موسكو
، يوم الاثنين، لمواصلة المفاوضات مع روسيا.
وقال روبيو للصحفيين عند بدء الاجتماع إن المحادثات تهدف إلى "تأمين نهاية للحرب تترك أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة وتملك فرصة لازدهار حقيقي".
قال النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأحد، إن المحادثات بين المسؤولين الأميركيين
والأوكرانيين بشأن إنهاء الحرب الروسية شهدت "بداية جيدة" وتجري في "أجواء دافئة".
وكتب سيرجي كيسليتسيا على منصة إكس "بداية جيدة للاجتماع الجاري. المناقشات جيدة للغاية وبناءة حتى الآن. أجواء دافئة، ستفضي إلى تقدم محتمل".
كما أشاد "بالقيادة العظيمة" لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.