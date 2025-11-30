مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية

Advertisement

التقى مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأميركي ، الأحد، مع مفاوضين أوكرانيين في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة لبحث اتفاق سلام بشأن الحرب الروسية .ووفق ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فإن المحادثات ستشمل جدولا زمنيا للانتخابات في ، وإمكانية تبادل الأراضي بين وأوكرانيا، وقضايا أخرى لا تزال غير محسومة بين وكييف، بينما يسعيان إلى التوصل لاتفاق بشأن شروط خطة سلام مقترحة، بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.وقد انضم ماركو روبيو إلى المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف وصهر جاريد كوشنر، والذين التقوا بالوفد الأوكراني الذي يقوده رستم أميروف، أمين القومي والدفاع الأوكراني، في "شيل باي"، منتجع الغولف التابع لويتكوف في جنوب فلوريدا.وقال المسؤول الكبير، إن ويتكوف وكوشنر يخططان للمغادرة إلى ، يوم الاثنين، لمواصلة المفاوضات مع روسيا.وقال روبيو للصحفيين عند بدء الاجتماع إن المحادثات تهدف إلى "تأمين نهاية للحرب تترك أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة وتملك فرصة لازدهار حقيقي".قال النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأحد، إن المحادثات بين المسؤولين والأوكرانيين بشأن إنهاء الحرب الروسية شهدت "بداية جيدة" وتجري في "أجواء دافئة".