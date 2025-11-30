تقرير يكشف.. ارتفاع قياسي لإيرادات شركات الأسلحة في ظل حربي غزة وأوكرانيا

Advertisement

شهدت أكبر الشركات المنتجة للأسلحة في العالم زيادة في الإيرادات متأثرة بزيادة الإنفاق العسكري لا سيما في ظل حربي غزة وأوكرانيا، وفق ما كشف تقرير صدر اليوم الإثنين.وذكر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية في العالم ارتفعت بنسبة 5.9 بالمئة، مدفوعة بالطلب الناجم عن الحروب في وغزة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري للدول.وارتفعت إيرادات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة إلى 679 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم سجله المعهد.وتعود معظم الزيادة إلى الشركات التي تتخذ من والولايات المتحدة مقرا لها، ولكن كانت هناك زيادات حول العالم، باستثناء وأوقيانوسيا، حيث أدت المشاكل في صناعة الأسلحة إلى انخفاض طفيف.وسجلت 30 من أصل 39 شركة أميركية ضمن قائمة أكبر 100 شركة، بما في ذلك لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وجنرال ديناميكس، زيادات.وارتفع إجمالي إيرادات هذه الشركات بنسبة 8.3 بالمئة ليبلغ 334 مليار دولار، لكن معهد سيبري أشار إلى أن "تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات في الميزانية لا تزال تعرقل التطوير والإنتاج" في البرامج الرئيسية التي تقودها ، بما في ذلك الطائرة المقاتلة .