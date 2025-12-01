Advertisement

عربي-دولي

اجتماع لوزراء دفاع الإتحاد الأوروبي في بروكسل.. هذا ما سيبحث

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1449159-639001723542874156.jpg
Doc-P-1449159-639001723542874156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل في سبل تعزيز الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة تحسين الجاهزية الدفاعية للقارة الأوروبية.
Advertisement

ومن المرتقب أن يشارك في الاجتماع كل من وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، لتبادل وجهات النظر حول الاحتياجات الأكثر إلحاحا لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

كما يبحث الوزراء تعزيز المشاريع الدفاعية الأوروبية المشتركة، بما في ذلك مبادرات أطلقتها المفوضية الأوروبية في أكتوبر، تتعلق بحماية الحدود، والتصدي للطائرات المسيرة، والدفاع الجوي والفضائي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الردع ضد أي تهديدات محتملة.

ويأتي الاجتماع في أعقاب الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الراغبة في الاستفادة من "صندوق السيادة الأوروبي" (سيف)، والبالغ 150 مليار يورو (174 مليار دولار)، لتقديم خطط مفصلة حول كيفية استخدام التمويل المقترح.
 
مواضيع ذات صلة
وزير العمل التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي… هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
01/12/2025 09:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله وعلامة في ممثلية الاتحاد الأوروبي لبحث الملفات الصحية والاجتماعية
lebanon 24
01/12/2025 09:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
lebanon 24
01/12/2025 09:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3000 شرطي من غزة
lebanon 24
01/12/2025 09:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

حلف شمال الأطلسي

الأمين العام

وزير الدفاع

أوكرانيا

الأطلسي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:41 | 2025-12-01
02:22 | 2025-12-01
02:15 | 2025-12-01
02:12 | 2025-12-01
01:56 | 2025-12-01
01:47 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24