عربي-دولي
اجتماع لوزراء دفاع الإتحاد الأوروبي في بروكسل.. هذا ما سيبحث
Lebanon 24
01-12-2025
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبحث وزراء دفاع
الاتحاد الأوروبي
اليوم الاثنين، في اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل في سبل تعزيز الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة تحسين الجاهزية الدفاعية للقارة الأوروبية.
ومن المرتقب أن يشارك في الاجتماع كل من
وزير الدفاع
الأوكراني دينيس شميهال، والأمين العام لحلف شمال
الأطلسي
(الناتو) ينس ستولتنبرغ، لتبادل وجهات النظر حول الاحتياجات الأكثر إلحاحا لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.
كما يبحث الوزراء تعزيز المشاريع الدفاعية الأوروبية المشتركة، بما في ذلك مبادرات أطلقتها المفوضية الأوروبية في أكتوبر، تتعلق بحماية الحدود، والتصدي للطائرات المسيرة، والدفاع الجوي والفضائي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الردع ضد أي تهديدات محتملة.
ويأتي الاجتماع في أعقاب الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد
الأوروبي
للدول الأعضاء الراغبة في الاستفادة من "صندوق السيادة الأوروبي" (سيف)، والبالغ 150 مليار
يورو
(174 مليار دولار)، لتقديم خطط مفصلة حول كيفية استخدام التمويل المقترح.
