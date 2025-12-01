مصر تؤكد رفضها احتلال إسرائيل لغزة

بعد زيارة رئيس الشاباك دافيد زيني مصر أمس الأحد، حيث التقى رئيس المخابرات حسن رشاد، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن لن تقبل احتلالاً إسرائيلياً لغزة.

وأعرب رشوان خلال مقابلة مع العربية/الحدث أن مصر التي ضمنت اتفاق شرم الشيخ وخطة السلام الأميركية في القطاع الفلسطيني "لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يبقى في غزة".



كما رأى أن "الوضع سيتغير لو ضمن مستقبله السياسي خارج السجون"، في إشارة إلى احتمال أن يمنح العفو الرئاسي من التهم التي تلاحقه داخلياً.



وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن زيارة زيني إلى مصر تعتبر أول زيارة خارجية له في إطار منصبه، وقد تناول الاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية ملف غزة والمباحثات المتعلقة بالمرحلة الثانية، وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل.

أتى ذلك، بعدما أشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع أمس الأحد بأن "الجيش الإسرائيلي يدرس بدائل بهدف تفكيك ، بينها العودة إلى القتال واحتلال غزة بالكامل، أو البقاء على طول الخط الأصفر وتنفيذ عمليات خاصة تهدف إلى إسقاط حكم الحركة"، وفق ما نقلت هيئة البث .