20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معلومات جديدة كشفت عن مطلق النار على الحرس الوطني الأميركي.. هكذا أصبح متطرفاً
Lebanon 24
01-12-2025
|
01:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إن السلطات الأميركية تعتقد أن المهاجر الأفغاني المتهم بنصب كمين لفردين من
الحرس الوطني
لم يتطرف فكريا إلا بعد قدومه إلى أميركا.
Advertisement
وأضافت لشبكة (إن.بي.سي) أن السلطات تعتقد أن
رحمن
الله لاكانوال، المشتبه بإطلاقه النار، كان يعيش بالفعل في ولاية
واشنطن
عندما صار متطرفا.
وقالت نويم إن المحققين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من أفراد عائلته وغيرهم.
وكانت السلطات أعلنت أن لاكانوال (29 عاما) هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء على بعد عدة بنايات من
البيت الأبيض
والذي أسفر عن مقتل امرأة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وبعد واقعة إطلاق النار، أشارت
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى نقص عمليات التدقيق في الأفغان وغيرهم من الأجانب خلال فترة ولاية الرئيس السابق
جو بايدن
، على الرغم من أن لاكانوال مُنح حق اللجوء في عهد
ترامب
.
وقال ترامب للصحفيين اليوم إن إدارته قد توقف قبول طلبات اللجوء إلى
الولايات المتحدة
لفترة طويلة.
مواضيع ذات صلة
لقطات جديدة لحادث إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني في وشنطن (فيديو)
Lebanon 24
لقطات جديدة لحادث إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني في وشنطن (فيديو)
01/12/2025 09:45:47
01/12/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني وقع على بعد خطوات من البيت الأبيض
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني وقع على بعد خطوات من البيت الأبيض
01/12/2025 09:45:47
01/12/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
Lebanon 24
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
01/12/2025 09:45:47
01/12/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إصابة مطلق النار على عنصرين بالحرس الوطني
Lebanon 24
ترامب: إصابة مطلق النار على عنصرين بالحرس الوطني
01/12/2025 09:45:47
01/12/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الرئيس الأميركي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
البيت الأبيض
الحرس الوطني
دارة الرئيس
جو بايدن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مئات القتلى والجرحى جراء الفيضانات التي ضربت اندونيسيا
Lebanon 24
مئات القتلى والجرحى جراء الفيضانات التي ضربت اندونيسيا
02:41 | 2025-12-01
01/12/2025 02:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة ترامب لغزة تتعثر.. تقرير يكشف المشاكل والعقبات
Lebanon 24
خطة ترامب لغزة تتعثر.. تقرير يكشف المشاكل والعقبات
02:22 | 2025-12-01
01/12/2025 02:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط استمرار الحرب.. وزيرة سودانية: العنف الجنسي في البلاد غير مسبوق
Lebanon 24
وسط استمرار الحرب.. وزيرة سودانية: العنف الجنسي في البلاد غير مسبوق
02:15 | 2025-12-01
01/12/2025 02:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام: زيارة البابا تؤكد قوة المجتمع المسيحي في لبنان
Lebanon 24
غراهام: زيارة البابا تؤكد قوة المجتمع المسيحي في لبنان
02:12 | 2025-12-01
01/12/2025 02:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بنغلادش.. حكم جديد على الشيخة حسينة
Lebanon 24
بنغلادش.. حكم جديد على الشيخة حسينة
01:56 | 2025-12-01
01/12/2025 01:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:41 | 2025-12-01
مئات القتلى والجرحى جراء الفيضانات التي ضربت اندونيسيا
02:22 | 2025-12-01
خطة ترامب لغزة تتعثر.. تقرير يكشف المشاكل والعقبات
02:15 | 2025-12-01
وسط استمرار الحرب.. وزيرة سودانية: العنف الجنسي في البلاد غير مسبوق
02:12 | 2025-12-01
غراهام: زيارة البابا تؤكد قوة المجتمع المسيحي في لبنان
01:56 | 2025-12-01
بنغلادش.. حكم جديد على الشيخة حسينة
01:47 | 2025-12-01
ما هي الخطوات تلي طلب نتنياهو للعفو؟
فيديو
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24