معلومات جديدة كشفت عن مطلق النار على الحرس الوطني الأميركي.. هكذا أصبح متطرفاً

Lebanon 24
01-12-2025 | 01:20
Doc-P-1449173-639001740919378082.png
Doc-P-1449173-639001740919378082.png photos 0
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إن السلطات الأميركية تعتقد أن المهاجر الأفغاني المتهم بنصب كمين لفردين من الحرس الوطني لم يتطرف فكريا إلا بعد قدومه إلى أميركا.
وأضافت لشبكة (إن.بي.سي) أن السلطات تعتقد أن رحمن الله لاكانوال، المشتبه بإطلاقه النار، كان يعيش بالفعل في ولاية واشنطن عندما صار متطرفا.

وقالت نويم إن المحققين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من أفراد عائلته وغيرهم.

وكانت السلطات أعلنت أن لاكانوال (29 عاما) هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء على بعد عدة بنايات من البيت الأبيض والذي أسفر عن مقتل امرأة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبعد واقعة إطلاق النار، أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نقص عمليات التدقيق في الأفغان وغيرهم من الأجانب خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، على الرغم من أن لاكانوال مُنح حق اللجوء في عهد ترامب.

وقال ترامب للصحفيين اليوم إن إدارته قد توقف قبول طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة لفترة طويلة.
