معلومات جديدة كشفت عن مطلق النار على الحرس الوطني الأميركي.. هكذا أصبح متطرفاً

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إن السلطات الأميركية تعتقد أن المهاجر الأفغاني المتهم بنصب كمين لفردين من لم يتطرف فكريا إلا بعد قدومه إلى أميركا.وأضافت لشبكة (إن.بي.سي) أن السلطات تعتقد أن الله لاكانوال، المشتبه بإطلاقه النار، كان يعيش بالفعل في ولاية عندما صار متطرفا.وقالت نويم إن المحققين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من أفراد عائلته وغيرهم.وكانت السلطات أعلنت أن لاكانوال (29 عاما) هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء على بعد عدة بنايات من والذي أسفر عن مقتل امرأة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.وبعد واقعة إطلاق النار، أشارت إلى نقص عمليات التدقيق في الأفغان وغيرهم من الأجانب خلال فترة ولاية الرئيس السابق ، على الرغم من أن لاكانوال مُنح حق اللجوء في عهد .وقال ترامب للصحفيين اليوم إن إدارته قد توقف قبول طلبات اللجوء إلى لفترة طويلة.