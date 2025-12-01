ما هي الخطوات تلي طلب نتنياهو للعفو؟

20
تقدم
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، أمس الأحد رسمياً بطلب العفو من الرئيس
الإسرائيلي
إسحق هرتسوغ.
واعتبر نتنياهو الذي لاحق بـ 3 تهم أن محاكمته "تعمق الانقسامات
في إسرائيل
وتزعزع الوحدة".
فقد وجهت إلى نتنياهو الذي يعتبر أول رئيس وزراء في تاريخ
إسرائيل
يُحاكم وهو في منصبه، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في ثلاث قضايا منفصلة تتهمه بتبادل المنافع مع داعمين سياسيين أثرياء، من بينهم شركة اتصالات، منتج في هوليوود، وناشر صحيفة.
وأعلنت
وزارة العدل
عن لوائح الاتهام في
القضايا
الثلاث عام 2019 بعد سنوات من التحقيقات، فيما بدأت المحاكمة في ايار 2020.
إلا أن نتنياهو نفى بطبيعة هذه الاتهامات ووصف القضية بأنها حملة اضطهاد مدبرة من قبل
وسائل الإعلام
والشرطة والقضاء.
في حين لم تتم إدانته بأي شيء حتى الآن. وقد طلب نتنياهو مرارًا تأجيل شهادته، مستندًا إلى ارتباطات دبلوماسية أو قضايا أمنية تتعلق بحروب إسرائيل خلال العامين الماضيين مع
حماس
وحزب الله وإيران.
وقد تأخرت المحاكمة سابقًا جزئيًا بسبب سنوات من الأزمة السياسية التي شلت إسرائيل، مع عودة نتنياهو إلى منصبه في أواخر عام 2022.
