عربي-دولي

وسط استمرار الحرب.. وزيرة سودانية: العنف الجنسي في البلاد غير مسبوق

Lebanon 24
01-12-2025 | 02:15
حذرت وزيرة الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية، سُلَيمى إسحق من أن العنف الجنسي في البلاد غير مسبوق، لا سيما في مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور.
وكشفت وزيرة الدولة في تصريحات للعربية/للحدث الاثنين، عن توثيق عشرات من حالات العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة التي تعرّضت لها النساء في الفاشر ومناطق أخرى بدارفور.
كما أكدت أن "الأرقام المعلنة لا تمثل سوى جزء يسير من الحجم الحقيقي للانتهاكات بسبب صعوبة الوصول وانهيار الخدمات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وقالت إن عدداً من ضحايا العنف الجنسي تعرضن لتعذيب وانتهاكات جنسية قبل قتلهن، مشيرة إلى أن معظمهن من النساء الناشطات مجتمعياً وممن جرى استهدافهن بالاسم.

إلى ذلك، أوضحت إسحق أن الانتهاكات شملت تفتيشاً مهيناً في المناطق الحساسة للنساء أثناء خروجهن من الفاشر عبر طريق طويلة في ممارسات وصفتها بأنها ممنهجة ومتكررة على نحو يشبه ما جرى في مدينة الجنينة.
