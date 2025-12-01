22
رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تواصل القصف ونسف المنازل في غزة
Lebanon 24
01-12-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم سريان وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
منذ 10 تشرين الأول، تواصل القوات
الإسرائيلية
عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.
مصادر محلية أفادت اليوم الاثنين عن أن الجيش
الإسرائيلي
يواصل نسف منازل سكنية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية النار جنوب شرقي
خان يونس
جنوب القطاع.
وفي
رفح
، قصفت المدفعية الإسرائيلية المدينة بشكل عنيف ومتواصل، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتقال عدد من مقاتلي
حماس
المحاصرين داخل أحد الأنفاق هناك، مؤكداً مقتل 40 عنصراً من العالقين حتى الآن. (العربية)
