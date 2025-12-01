Advertisement

بوتين وقع القرار.. روسيا تلغي تأشيرة الدخول لرعايا الصين

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1449271-639001847740679026.jpg
Doc-P-1449271-639001847740679026.jpg photos 0
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الروسية.
وجاء في المرسوم: "اعتبارا من اليوم وحتى 14 أيلول 2026 وعلى أساس المعاملة بالمثل، يحق لمواطني جمهورية الصين الشعبية الدخول إلى روسيا والإقامة فيها لمدة لا تزيد عن 30 يوما، وذلك لغايات زيارة الأهل والمعارف، أو العمل، أو السياحة، أو المشاركة في فعاليات علمية أو ثقافية أو اجتماعية-سياسية أو اقتصادية أو رياضية".

كما يسمح المرسوم للمواطنين الصينيين بالعبور عبر الأراضي الروسية أو المغادرة منها دون الحاجة إلى تأشيرة، شريطة حملهم لجواز السفر العادي.

ولا تشمل هذه الإعفاءات الأشخاص القادمين إلى روسيا للعمل، بما في ذلك العمل الصحفي أو للدراسة. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ فور توقيعه في الأول من ديسمبر الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في الثاني من سبتمبر الماضي عن بدء تطبيق نظام تجريبي للإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يوما لمواطني روسيا، وذلك لمدة عام واحد. ويطبق هذا النظام على حاملي جوازات السفر العادية، ويشمل أولئك الذين ينوون السفر إلى الصين لأغراض السياحية أو العمل، أو للمشاركة في برامج التبادل الإنساني، أو لزيارة الأقارب، أو للعبور.
