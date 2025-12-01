أسطول أميركي في الكاريبي.. ضغط عسكري أم تمهيد لغزو فنزويلا؟

Advertisement

تقارير صحافية تشير إلى تحرك أكثر من عشر سفن حربية أميركية، من بينها أكبر حاملة طائرات في الأسطول الأميركي "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، باتجاه منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب مدمرات وطرادات صاروخية، ووحدة مشاة بحرية استطلاعية قادرة على تنفيذ إنزال وهجوم برمائي.وبحسب المعطيات المتداولة، يضم الانتشار العسكري نحو 15 ألف عسكري في المنطقة، بينهم حوالي 2200 من مشاة البحرية على متن السفن وقوات متمركزة في قواعد ببورتوريكو، مع إعادة تفعيل قاعدة "روزفلت رودز" البحرية، في إطار ما تصفه واشنطن بأنه جزء من الحرب على تهريب المخدرات ودعم عمليات ووزارة الأمن الداخلي.ورغم نفي ترامب أن هذه التحركات تعني هجوماً وشيكاً، كشف السيناتور ماركوين مولين أن واشنطن منحت مادورو "فرصة للمغادرة" إلى أو دولة أخرى، في حين يرى منتقدو الرئيس الأميركي أن هذه السياسة، بما فيها ضرب زوارق في البحر الكاريبي، تمثل انتهاكاً للدستور وحقوق الإنسان.ويرجّح كثيرون أن التصعيد العسكري والإعلامي يهدف إلى ممارسة ضغط نفسي لإجبار مادورو على التنحي أو تشجيع دوائر داخل النظام الفنزويلي، من مسؤولين وعسكريين، على الإطاحة به دون دخول واشنطن في حرب مفتوحة. (the week)