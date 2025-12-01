Advertisement

عربي-دولي

المباحثات الأميركية–الأوكرانية تتمحور حول ترسيم الحدود مع روسيا.. موقع يتحدث

Lebanon 24
01-12-2025 | 03:00
ذكر موقع "أكسيوس"، استنادًا إلى مسؤولين أوكرانيين، أنّ المحادثات التي جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في فلوريدا تمحورت بشكل شبه كامل حول الملفات الإقليمية.

ووفقًا للتقرير، فقد ركز لقاء الأحد بين الجانبين على رسم الحدود الفعلية مع روسيا ضمن اتفاق السلام المقترح.
وأشارت المصادر إلى أنّ أجواء المفاوضات اتسمت بالصعوبة والتوتر، لكنها بقيت بنّاءة، واستمرت نحو خمس ساعات.

كما أفاد "أكسيوس" بأنّ الجانب الأميركي كان يسعى إلى تحقيق اختراق في ملف الأراضي، ليتمكن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من عرضه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "بعد حوالي ساعة من الاجتماع، تم تقليص الصيغة الواسعة إلى ثلاثة مسؤولين من كل جانب" وكان خط ترسيم الحدود هو الموضوع الوحيد الذي تم بحثه تقريبا.
وأشار الموقع إلى أن الاجتماع حضره من الجانب الأمريكي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.

ومثل كييف كل من سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف ورئيس الأركان العامة للقوات الأوكرانية أندريه إغناتوف ونائب رئيس مديرية الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي.

وعقب مفاوضات الوفود، عقد عميروف اجتماعا فرديا مع ويتكوف، ثم اتصل بفلاديمير زيلينسكي لإبلاغه بنتائج الاجتماع. (روسيا اليوم) 
