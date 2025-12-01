محامي نتنياهو السابق يكشف: العفو يُمنح في هذه الحالة

قال محامي الدفاع السابق لرئيس الوزراء ، ميكا فيتمان، إن طلب العفو الرئاسي المقدم من لا يمكن منحه قبل أن يعترف رئيس الوزراء بالذنب في قضايا الفساد المرفوعة ضده.

وفي مقابلة مع القناة 12 ، شدد فيتمان على أن "العفو يمنح للمذنب – هذا ما ينص عليه القانون".

وأشار إلى أن العفو قبل صدور الحكم أمر نادر ، مستشهداً بحالة حافلة رقم 300 عام 1984، حيث منح الرئيس آنذاك حاييم هرتسوغ العفو للجناة بعد اعترافهم بالذنب، مؤكداً أن المحكمة اعتبرت هذا الاعتراف شرطاً أساسياً للعفو.

، نفى الرئيس الإسرائيلي تقارير التي تشير إلى أنه يميل حالياً لمنح العفو بشكل مشروط أو اقتراح صفقة اعتراف، مؤكداً أنه سيستشير رأياً قانونياً قبل اتخاذ أي قرار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شدد نتنياهو على أنه لن يطلب العفو إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب، بينما جاء طلب العفو المقدم للرئيس هرتسوغ مكونا من 111 صفحة ورسالة شخصية، دون أي اعتراف بالذنب أو إظهار ندم، مؤكدا أن لائحة الاتهام ضده غير شرعية وأن إلغاؤها قد يسهم في "تعزيز المصالحة الشاملة".

وفيما يتعلق بموقف الرئاسة، أفادت أن هرتسوغ قد يقدم اقتراحا لاتفاق اعتراف أو صفقة مشروطة تنهي المحاكمة، لكن الرئاسة نفت هذه التقارير.





وأشارت المصادر إلى أن الرئيس قد ينظر في إصدار عفو مشروط أو أن يصبح العفو لاغيا إذا خالف نتنياهو شروطه، بينما لم يخفض ذلك من تمسك رئيس الوزراء بعدم التفاوض على الشروط: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى يبرأ".





ومن المتوقع أن يستغرق هرتسوغ عدة أسابيع قبل أن يقدم رده الرسمي على طلب العفو.





ويحاكم نتنياهو في قضية رشوة وتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا منفصلة تتعلق بادعاءات التلاعب بالإعلام وتلقي هدايا غير قانونية مقابل خدمات حكومية. (سكاي نيوز)