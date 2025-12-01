محامي نتنياهو السابق يكشف: العفو يُمنح في هذه الحالة

قال محامي الدفاع السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ميكا فيتمان، إن طلب العفو الرئاسي المقدم من نتنياهو لا يمكن منحه قبل أن يعترف رئيس الوزراء بالذنب في قضايا الفساد المرفوعة ضده.
وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، شدد فيتمان على أن "العفو يمنح للمذنب – هذا ما ينص عليه القانون".
وأشار إلى أن العفو قبل صدور الحكم أمر نادر في إسرائيل، مستشهداً بحالة حافلة رقم 300 عام 1984، حيث منح الرئيس آنذاك حاييم هرتسوغ العفو للجناة بعد اعترافهم بالذنب، مؤكداً أن المحكمة العليا اعتبرت هذا الاعتراف شرطاً أساسياً للعفو.
من جهته، نفى الرئيس الإسرائيلي تقارير وسائل الإعلام التي تشير إلى أنه يميل حالياً لمنح العفو بشكل مشروط أو اقتراح صفقة اعتراف، مؤكداً أنه سيستشير رأياً قانونياً قبل اتخاذ أي قرار.