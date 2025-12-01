Advertisement

عربي-دولي

عشرات الآلاف يطالبون برحيل سانشيز في مدريد

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:38
شهدت مدريد، الأحد، تظاهرة حاشدة دعت إليها المعارضة اليمينية، شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، على خلفية قضايا فساد تطال مقربين منه.
وجاء التحرك بدعوة من الحزب الشعبي بعد أيام من إدانة المدعي العام للدولة ألفارو غارسيا أورتيز، الذي عيّنه سانشيز، بانتهاك السرية القضائية، وتوقيف وزير النقل السابق ومساعد سانشيز السابق خوسيه لويس أبالوس احتياطياً في قضية فساد.

زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو هاجم سانشيز أمام الحشود قائلاً إن "إسبانيا طفح كيلها ممن يعتقدون أنهم فوق الجميع"، مجدداً الدعوة لانتخابات مبكرة، ومتهماً الحكومة بأن "الفساد هو نظامها وآليتها للاستيلاء على السلطة". ووفق الشرطة، شارك نحو 40 ألف متظاهر، بينهم رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا ورئيس الوزراء الأسبق ماريانو راخوي، ورددوا شعارات من قبيل "كفى" و"ولا يوم إضافي".
 
بدورها، وصفت حاكمة مدريد إيزابيل دياز أيوسو الوضع بأنه من "أخطر لحظات الديموقراطية منذ 50 عاماً"، معتبرة أن البلاد "في أيدي مافيا ومشروع شمولي"، فيما جدّد سانشيز اعتذاره للشعب مؤكداً رفضه الاستقالة قبل انتهاء ولايته في 2027، ومعتبراً ما يجري "حملة منسقة من اليمين واليمين المتطرف لإضعاف حكومته". (ارم نيوز)
