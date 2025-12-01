21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عشرات الآلاف يطالبون برحيل سانشيز في مدريد
Lebanon 24
01-12-2025
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
مدريد
، الأحد، تظاهرة حاشدة دعت إليها
المعارضة
اليمينية، شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء
الاشتراكي
بيدرو
سانشيز
، على خلفية قضايا فساد تطال مقربين منه.
Advertisement
وجاء التحرك بدعوة من الحزب الشعبي بعد أيام من إدانة
المدعي العام
للدولة ألفارو غارسيا أورتيز، الذي عيّنه سانشيز، بانتهاك السرية القضائية، وتوقيف وزير النقل السابق ومساعد سانشيز السابق
خوسيه
لويس أبالوس احتياطياً في قضية فساد.
زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو هاجم سانشيز أمام الحشود قائلاً إن "
إسبانيا
طفح كيلها ممن يعتقدون أنهم فوق الجميع"، مجدداً الدعوة لانتخابات مبكرة، ومتهماً الحكومة بأن "الفساد هو نظامها وآليتها للاستيلاء على السلطة". ووفق الشرطة، شارك نحو 40 ألف متظاهر، بينهم رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا ورئيس الوزراء الأسبق ماريانو راخوي، ورددوا شعارات من قبيل "كفى" و"ولا يوم إضافي".
بدورها، وصفت حاكمة مدريد إيزابيل دياز أيوسو الوضع بأنه من "أخطر لحظات الديموقراطية منذ 50 عاماً"، معتبرة أن البلاد "في أيدي مافيا ومشروع
شمولي
"، فيما جدّد سانشيز اعتذاره للشعب مؤكداً رفضه الاستقالة قبل انتهاء ولايته في 2027، ومعتبراً ما يجري "حملة منسقة من اليمين واليمين المتطرف لإضعاف حكومته". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحي الفاشر في عداد مفقودين
Lebanon 24
الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحي الفاشر في عداد مفقودين
01/12/2025 14:40:13
01/12/2025 14:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: عشرات الآلاف يفرون من ولاية شمال كردفان السودانية مع اتساع الصراع
Lebanon 24
الأمم المتحدة: عشرات الآلاف يفرون من ولاية شمال كردفان السودانية مع اتساع الصراع
01/12/2025 14:40:13
01/12/2025 14:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات الألاف يشاركون في تظاهرة ضخمة في مدينة قونيا التركية تضامناً مع غزة
Lebanon 24
عشرات الألاف يشاركون في تظاهرة ضخمة في مدينة قونيا التركية تضامناً مع غزة
01/12/2025 14:40:13
01/12/2025 14:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
01/12/2025 14:40:13
01/12/2025 14:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المدعي العام
حزب الشعب
الاشتراكي
ارم نيوز
المعارضة
إسبانيا
الاشتر
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
07:13 | 2025-12-01
01/12/2025 07:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟
Lebanon 24
عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟
07:00 | 2025-12-01
01/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية.. هل يرتبط العفو عن نتنياهو بتفاهمات سرية؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية.. هل يرتبط العفو عن نتنياهو بتفاهمات سرية؟
06:49 | 2025-12-01
01/12/2025 06:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا... هذا ما قاله بيسكوف
Lebanon 24
بشأن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا... هذا ما قاله بيسكوف
06:47 | 2025-12-01
01/12/2025 06:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارتها بشاحنة.. وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد من عائلته
Lebanon 24
اصطدمت سيارتها بشاحنة.. وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد من عائلته
06:46 | 2025-12-01
01/12/2025 06:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:13 | 2025-12-01
مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
07:00 | 2025-12-01
عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟
06:49 | 2025-12-01
صحيفة إسرائيلية.. هل يرتبط العفو عن نتنياهو بتفاهمات سرية؟
06:47 | 2025-12-01
بشأن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا... هذا ما قاله بيسكوف
06:46 | 2025-12-01
اصطدمت سيارتها بشاحنة.. وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد من عائلته
06:35 | 2025-12-01
هل تستعد الصين للحرب في مضيق تايوان؟
فيديو
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 14:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 14:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 14:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24