في هذه الدولة العربيّة... هل المياه مطابقة للمواصفات؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 05:08
Doc-P-1449305-639001879487019545.jpg
Doc-P-1449305-639001879487019545.jpg photos 0
أكدت وزارة الصحة المصرية سلامة المياه المعدنية ومياه الشرب في البلاد، بعدما أثار صانع محتوى الجدل، بقوله إنّ المياه المعدينة اختلطت بمياه ملوثة.
وفي هذا السياق، أكّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أنّ "كافة منتجات المياه المرخصة ومياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية".
 
 
 
