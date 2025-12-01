21
عربي-دولي
كالاس: جهود السلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تدخل مرحلة حاسمة
Lebanon 24
01-12-2025
|
05:22
A-
A+
photos
A+
A-
أعلنت الممثلة العليا للاتحاد
الأوروبي
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن جهود السلام لإنهاء الحرب بين
أوكرانيا
وروسيا قد تدخل مرحلة حاسمة.
وجاء كلام كالاس بينما تتواصل الجهود الأميركية من أجل وقف الحرب بين الدولتين، وتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى
موسكو
للقاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل عند وصولها لحضور اجتماع وزراء دفاع
الاتحاد الأوروبي
اليوم الإثنين: "قد يكون هذا الأسبوع حاسما للجهود الدبلوماسية"، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ".
كما أضافت "أن المحادثات في أميركا أمس كانت صعبة لكنها مثمرة"، مشيرة إلى أنها ستتحدث خلال اليوم مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين.
وأكدت من جديد على موقف الاتحاد الأوروبي القائل بضرورة زيادة التكتل الضغط على
روسيا
عبر فرض عقوبات إضافية عليها، بالإضافة إلى الاتفاق على جعل أصول الدولة الروسية المجمدة بموجب
العقوبات
الأوروبية، متاحة كقرض لكييف.
إلى ذلك، دعت أيضاً إلى تقديم دعم عسكري ومالي وإنساني إضافي كي تتمكن أوكرانيا من "الصمود والتفوق على روسيا".
ورفضت كالاس تقليص عديد الجيش الأوكراني، قائلة إن "الجيش الروسي هو في الحقيقة مهدد للجميع." وحذرت قائلة: "إذا كان الجيش الروسي كبيرا، وإذا كانت ميزانيتهم العسكرية كبيرة كما هي الآن، فسيرغبون في استخدامها مرة أخرى."
في حين تجنبت المسؤولة الأوروبية الإجابة على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كانت تثق بالإدارة الأميركية لإيجاد حل مناسب لأوكرانيا. وردت بدلا من ذلك قائلة: "الأوكرانيون وحدهم هناك.. ولو كانوا مع
الأوروبيين
، لكانوا بالتأكيد أقوى بكثير.. لكنني أثق أن الأوكرانيين يدافعون عن أنفسهم". (العربية)
فيديو
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 14:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 14:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 14:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
