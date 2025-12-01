هل تستعد الصين للحرب في مضيق تايوان؟



وفي تقرير لموقع "Brussels ٍٍٍSignal"، قال أنه ربما يكون هناك ما هو آتٍ في الشرق الأقصى. فمع تصاعد التوترات في مضيق تايوان، وشن بكين حملة إعلامية غير مسبوقة ضد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، لا يكمن السؤال، بطبيعة الحال، في ما إذا كانت الصين لا تزال مهتمة بتحقيق إعادة التوحيد مع فورموزا - فهذا هدف استراتيجي واضح للجمهورية الشعبية منذ عام ١٩٤٩، عندما سحب زعيم الكومينتانغ، تشيانغ كاي شيك، ما تبقى من قواته المنهكة عبر المضيق في نهاية الحرب الأهلية. بل إن ما يهم منذ فترة طويلة هو ما إذا كانت التطورات السياسية والعسكرية في بكين تُغير احتمالية أو توقيت أو شكل الصراع المحتمل. وقد تُقدم التغييرات الداخلية التي تتكشف داخل جيش التحرير الشعبي أدلة مهمة في هذا الصدد.



أضاف الموقع: على مدار العام الماضي، يبدو أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طرد عددًا كبيرًا من الجنرالات والأميرالات رفيعي المستوى، بمن فيهم شخصيات مسؤولة عن قوات الصواريخ في البلاد، وشراء المعدات، والعمليات على مستوى مسرح العمليات. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء لم يكونوا ضباطًا من الطبقة المتوسطة؛ فقد جلس العديد منهم في أعلى مستويات التسلسل الهرمي العسكري الصيني. وتُعد عملية التطهير الحالية استثنائية من حيث أنها تستهدف الأسماك الكبيرة بشكل خاص: فقد طُرد هي ويدونغ، ثاني أعلى رتبة جنرال في الصين، علنًا من الحزب الشيوعي؛ وحدث الشيء نفسه للأدميرال مياو هوا، الذي كان حتى وقت قريب كبير المسؤولين السياسيين في جيش التحرير الشعبي. ويمثل طرده المرة الأولى منذ الثورة الثقافية التي يواجه فيها قائد حالي للجنة العسكرية المركزية للحزب - وهي أعلى هيئة قيادة عسكرية في الصين - مثل هذا العار. بينما تتعلق المبررات الرسمية عمومًا بالفساد، فإن توقيت ونطاق عمليات الإقالة يشيران إلى منطق سياسي أوسع. من الصعب تحديد أيهما: ربما تسعى القيادة إلى تعزيز الولاء، وتشديد سلاسل القيادة، والحد من الاستقلالية المؤسسية داخل جيش التحرير الشعبي؛ أو ربما تقوم قيادة الحزب بسحب الجنرالات من مناصبهم الرسمية في أوقات السلم واستبدالهم بضباط تراهم أكثر ملاءمة لخوض صراع فعلي. فأيهما إذن؟





أضاف: لقد أمضت الصين عقدين من الزمن في تحديث قواتها. وارتفع الإنفاق الدفاعي بمعدل سنوي ثابت، ليصل إلى ما يقرب من ربع تريليون دولار بحلول عام 2025 مما يجعل الصين الشعبية ثاني أكبر منفق عالمي. وبالأرقام وحدها، أصبحت بحرية جيش التحرير الشعبي الآن الأكبر في العالم، مع توسيع قدرتها على الرفع البرمائي وثلاث حاملات طائرات عاملة. أحدث هذه الحاملات، فوجيان، دخلت الخدمة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي أصغر قليلاً من سفن فئة فورد الأمريكية. كما بدأت البلاد أيضًا في بناء فئتها التالية من حاملات الطائرات العملاقة، وهي السفن ذات الدفع النووي من فئة 004. وبجمع كل شيء معًا، تقوم الصين بتكليف 20 إلى 25 مرة أكثر من السفن العسكرية سنويًا من البحرية الملكية ، أو 10 إلى 15 مرة أكثر من المقاتلين الرئيسيين. ووفقًا لشريحة استخباراتية رفعت عنها السرية من مكتب الاستخبارات البحرية الأميركي من عام 2023، فإن قدرة بناء السفن في الصين أكبر من قدرة بـ 232 - مائتان واثنان وثلاثون مرة. إن التوسع البحري للبلاد هو الأسرع الذي شهده العالم منذ أقنع الأدميرال ألفريد فون تيربيتز القيصر فيلهلم الثاني ملك ألمانيا ببناء أسطول قادر على التفوق على أسطول لندن.

وحسب الموقع، بالطبع، لا تعني القدرة الصناعية الاستعداد العسكري أو النية المباشرة. صحيح أن الصين لم تخض صراعًا كبيرًا منذ عام ١٩٧٩ في حربها القصيرة ضد فيتنام، تاركةً قطاعات كبيرة من جيش التحرير الشعبي الصيني دون اختبار في ظروفٍ لا تقل فيها أهمية الارتجال والمبادرة الميدانية عن أهمية المعدات. إن التحديث الذي عزز من تطور جيش التحرير الشعبي الصيني، جعله أيضًا أكثر تطلبًا من الناحية التنظيمية: فالعمليات المشتركة تتطلب قادةً ذوي صلاحيات، وحلقات قرار مرنة، ومرونة في مواجهة الضغوط. قد تزيد عمليات التطهير الجارية أو تقلل من القدرة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني - ولن نعرف ذلك إلا عند اندلاع الحرب.



وأشار الموقع إلى أنّ الاستثمارات الصينية الضخمة في مجال منع الوصول/منع دخول المنطقة (A2/AD) من خلال دفاعات جوية قوية وأصول مضادة للسفن، من المرجح أن تجعل من العمل على مقربة شديدة من فورموزا أمرًا مكلفًا للغاية بالنسبة للقوات البحرية الأميركية وحلفائها، مما يجعل الغزو الناجح أمرًا محتملًا. ومع ذلك، فإن الخطر الذي يتعين على الاستراتيجيين الصينيين مراعاته هو أن تايوان ليست سوى بداية لحرب المحيط الهادئ الثانية التي تشمل الولايات المتحدة وشبكتها القوية من التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وربما حتى الهند وحلف الناتو . لذا، بالنسبة للاستراتيجيين الصينيين، فإن الطبقة الرئيسية من التعقيد تدور حول اختيار اللحظة المناسبة للتحرك. إن تفوق بكين الصناعي ساحق حاليًا، لكن البلاد لا تملك بعدُ قوة بحرية قادرة على تحدي الموارد المشتركة للكتلة الغربية بجدية في معركة على المحيط الهادئ، وبالتالي، على الوصول إلى ممرات تجارية حيوية والمواد الخام الضرورية لخوض الحرب والحفاظ على استمرار الاقتصاد المحلي.



تابع:" لذلك، بالنسبة للصينيين، يُعدّ موقف عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار المضي قدماً في غزو تايوان. تُعدّ جارتنا الشمالية من أكبر مُنتجي المواد الخام في العالم، ويمكنها أن تُحلّ إلى حد كبير محلّ تلك التي تستوردها بكين عبر الطرق البحرية. وبدون ضمانات التضامن الروسي، سيكون من الأصعب بكثير - بل من غير المُرجّح - على القيادة الصينية تحمّل المخاطر الجسيمة لعملية تايوان. لذا، فإنّ احتمالية التقارب الروسي الأمريكي، الذي تعزز بفضل محادثات السلام الأوكرانية الجارية بين واشنطن وموسكو، قد تُشكّل حافزاً للصين للتحرك قبل أن تُتاح لموسكو فرصة لتبنّي سياسة أقلّ اعتماداً على جمهورية الصين الشعبية، وبالتالي أقلّ ملاءمةً لها. وبالتالي، فإنّ التهديد بحدوث تحسّن ملحوظ في العلاقات الروسية الأمريكية قد يُحفّز تسريع خطط الصين تجاه فورموزا".



أضاف الموقع:" في غضون ذلك، هناك اعتبار مهم آخر بالنسبة لشي وهو استنفاد المخزونات العسكرية الغربية في سياق الصراعات التي انخرطت فيها في أوكرانيا والشرق الأوسط. وكما ذكرت منظمة "السياسة المسؤولة" مؤخرًا، فإن "الولايات المتحدة استنفدت صواريخها في أوكرانيا وإسرائيل. والآن تريد المزيد بسرعة". بعد سنوات من الحروب واسعة النطاق ومواجهة قاعدة صناعية ضعيفة، قد ترى الصين أن احتياطيات الأسلحة المحدودة للغرب تفتح نافذة كبيرة من الفرص. في الواقع، كان هذا مصدر قلق متكرر من قبل المفكرين والقادة الواقعيين، وعلى رأسهم وكيل وزارة الحرب الحالي للولايات المتحدة للسياسة. حذر إلبريدج كولبي مرارًا وتكرارًا من أن انخفاض الاحتياطيات من كل شيء من القذائف إلى الدفاع الجوي وصواريخ كروز يمكن أن يحد من قدرة واشنطن على خوض حرب شديدة ضد خصم قوي مثل الصين. ومن المرجح أن توافق الصين على ذلك.



ختم:" على الرغم من ذلك، هناك العديد من العوامل الرادعة التي يجب على الصين مراعاتها. فاليوم، من شأن صراع واسع النطاق في المحيط الهادئ أن يُعرّض النموذج الاقتصادي الصيني، الذي لا يزال متشابكًا مع التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي، للخطر. ولا تزال درجة المساعدة الروسية، في سياق استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة والعلاقات الصحية مع الهند، مسألة مفتوحة. والأسوأ من ذلك، أن أي تحرك ضد تايوان سيواجه جيشًا غير مُجرّب بأصعب نوع من العمليات التي تُقدّمها الحرب الحديثة. ومن المرجح أن يُحفّز ذلك توازنًا إقليميًا طويل الأمد بطرق تُفضّل بكين تجنبها في الوقت الحالي، مع أن الديناميكيات وأنماط التنمية طويلة الأجل تُرجّح أن تُفضّلها على خصومها. في الواقع، بحلول عام 2040، من المُرجّح أن يكون الفرق في قدرة الدولة بين الصين واليابان والولايات المتحدة أكبر بكثير مما هو عليه اليوم".



