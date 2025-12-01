الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها

Advertisement

جددت التزامها بالهدنة الإنسانية في واتهمت قوات الجيش بانتهاكها.وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها اليوم إن قواتها تعرضت في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان صباح الإثنين إلى هجوم من قوات الجيش المتحالفة مع " " ومليشياته التابعة له، مشيرة إلى أن قواتها لم يكن أمامها سوى ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وصد العدوان.وجددت الدعم السريع التزامها الثابت بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها؛ وأكدت أن الجيش استغل هذا الأمر لمواصلة هجماته المتكررة على عدد من المدن والقرى متسبباً في مقتل وإصابة مئات المدنيين الأبرياء، إلى جانب استمراره في تحشيد مليشياته لمواصلة القتال بما يعرض حياة المدنيين للخطر وينعكس سلباً على تدفق المساعدات الإنسانية.ودعت قوات الدعم السريع، دول الرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة اعتداءات الجيش المتكررة وآخرها الهجوم على منطقة (كمو) بجنوب كردفان الذي أدى إلى مقتل أكثر من 46 طالباً وإصابة العشرات، مؤكدة أن أن الدفاع عن النفس وعن المدنيين حق مشروع تكفله جميع القوانين الدولية. (العين الإخبارية)