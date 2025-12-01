19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها
Lebanon 24
01-12-2025
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت
قوات الدعم السريع
التزامها بالهدنة الإنسانية في
السودان
واتهمت قوات الجيش بانتهاكها.
Advertisement
وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها اليوم إن قواتها تعرضت في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان صباح الإثنين إلى هجوم من قوات الجيش المتحالفة مع "
الحركة الإسلامية
" ومليشياته التابعة له، مشيرة إلى أن قواتها لم يكن أمامها سوى ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وصد العدوان.
وجددت الدعم السريع التزامها الثابت بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها؛ وأكدت أن الجيش استغل هذا الأمر لمواصلة هجماته المتكررة على عدد من المدن والقرى متسبباً في مقتل وإصابة مئات المدنيين الأبرياء، إلى جانب استمراره في تحشيد مليشياته لمواصلة القتال بما يعرض حياة المدنيين للخطر وينعكس سلباً على تدفق المساعدات الإنسانية.
ودعت قوات الدعم السريع، دول الرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة اعتداءات الجيش المتكررة وآخرها الهجوم على منطقة (كمو) بجنوب كردفان الذي أدى إلى مقتل أكثر من 46 طالباً وإصابة العشرات، مؤكدة أن أن الدفاع عن النفس وعن المدنيين حق مشروع تكفله جميع القوانين الدولية. (العين الإخبارية)
مواضيع ذات صلة
مستشار قائد قوات الدعم السريع: تصريحات وزير الخارجية الأميركي غير موفقة وتعرقل جهود الهدنة الإنسانية بالسودان
Lebanon 24
مستشار قائد قوات الدعم السريع: تصريحات وزير الخارجية الأميركي غير موفقة وتعرقل جهود الهدنة الإنسانية بالسودان
01/12/2025 21:54:36
01/12/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية للجزيرة: تجدد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة بابنوسة في غرب كردفان
Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية للجزيرة: تجدد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة بابنوسة في غرب كردفان
01/12/2025 21:54:36
01/12/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان
Lebanon 24
موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان
01/12/2025 21:54:36
01/12/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قوات الدعم السريع: نعلن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تشمل وقف الأعمال العدائية
Lebanon 24
قائد قوات الدعم السريع: نعلن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تشمل وقف الأعمال العدائية
01/12/2025 21:54:36
01/12/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع
الحركة الإسلامية
السودان
الإسلام
إسلامي
التزام
العين
دوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
Lebanon 24
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
14:53 | 2025-12-01
01/12/2025 02:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
Lebanon 24
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
14:47 | 2025-12-01
01/12/2025 02:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
Lebanon 24
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
14:47 | 2025-12-01
01/12/2025 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
Lebanon 24
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
14:00 | 2025-12-01
01/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: لا علاقات حالياً مع حكومة سوريا… ولا تنازل عن حقوقنا النووية
Lebanon 24
عراقجي: لا علاقات حالياً مع حكومة سوريا… ولا تنازل عن حقوقنا النووية
13:52 | 2025-12-01
01/12/2025 01:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:53 | 2025-12-01
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
14:47 | 2025-12-01
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
14:47 | 2025-12-01
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
14:00 | 2025-12-01
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
13:52 | 2025-12-01
عراقجي: لا علاقات حالياً مع حكومة سوريا… ولا تنازل عن حقوقنا النووية
13:36 | 2025-12-01
ملف لبنان يدخل محادثات "نتنياهو–ترمب"… واشنطن تراقب
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24