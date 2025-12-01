Advertisement

عربي-دولي

الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:10
A-
A+

Doc-P-1449419-639002022624670298.jpg
Doc-P-1449419-639002022624670298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جددت قوات الدعم السريع التزامها بالهدنة الإنسانية في السودان واتهمت قوات الجيش بانتهاكها.
Advertisement

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها اليوم إن قواتها تعرضت في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان صباح الإثنين إلى هجوم من قوات الجيش المتحالفة مع "الحركة الإسلامية" ومليشياته التابعة له، مشيرة إلى أن قواتها لم يكن أمامها سوى ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وصد العدوان.

وجددت الدعم السريع التزامها الثابت بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها؛ وأكدت أن الجيش استغل هذا الأمر لمواصلة هجماته المتكررة على عدد من المدن والقرى متسبباً في مقتل وإصابة مئات المدنيين الأبرياء، إلى جانب استمراره في تحشيد مليشياته لمواصلة القتال بما يعرض حياة المدنيين للخطر وينعكس سلباً على تدفق المساعدات الإنسانية.

ودعت قوات الدعم السريع، دول الرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة اعتداءات الجيش المتكررة وآخرها الهجوم على منطقة (كمو) بجنوب كردفان الذي أدى إلى مقتل أكثر من 46 طالباً وإصابة العشرات، مؤكدة أن أن الدفاع عن النفس وعن المدنيين حق مشروع تكفله جميع القوانين الدولية. (العين الإخبارية)
مواضيع ذات صلة
مستشار قائد قوات الدعم السريع: تصريحات وزير الخارجية الأميركي غير موفقة وتعرقل جهود الهدنة الإنسانية بالسودان
lebanon 24
01/12/2025 21:54:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية للجزيرة: تجدد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة بابنوسة في غرب كردفان
lebanon 24
01/12/2025 21:54:36 Lebanon 24 Lebanon 24
موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان
lebanon 24
01/12/2025 21:54:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات الدعم السريع: نعلن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تشمل وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
01/12/2025 21:54:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

الحركة الإسلامية

السودان

الإسلام

إسلامي

التزام

العين

دوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:53 | 2025-12-01
14:47 | 2025-12-01
14:47 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
13:52 | 2025-12-01
13:36 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24