Advertisement

عربي-دولي

الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الـ21 لرؤساء هيئات قضايا الدولة

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:25
A-
A+

Doc-P-1449430-639002030138818655.jpeg
Doc-P-1449430-639002030138818655.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد مقر جامعة الدول العربية انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، حيث ألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، كلمة ركزت على مسيرة التعاون القانوني والقضائي العربي، ودور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تطوير العمل المشترك، وبناء قدرات الكوادر العدلية.
Advertisement

افتتح خطابي كلمته بالترحيب بالوزراء ورؤساء الهيئات القضائية العربية، مشيدًا بالدور المتواصل لجامعة الدول العربية في دعم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واستضافة فعالياته، خاصة في عام يحتفى بمرور 80 عامًا على تأسيس الجامعة، وما يتضمنه من فعاليات ثقافية ومعرض "سيرة ومسيرة" الذي يوثق تاريخ العمل العربي المشترك.

كما قدّم التهاني لوزير العدل المصري و هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، معتبرًا هذا الرقم دليل ريادة القضاء المصري وتأثيره في الساحة العربية.

سلّط خطابي الضوء على ما حققه المركز العربي منذ تأسيسه عام 1980، حيث لعب دورًا أساسيًا في دعم اجتماعات الهيئات القضائية العربية، وإصدار عشرات القوانين الاسترشادية عبر اللجان الفنية في إطار خطة صنعاء لتوحيد التشريعات، إلى جانب مئات الدراسات المتخصصة، ومجلة "الباحث العلمي" المحكمة.

كما استعرض أبرز المؤتمرات التي نظمها المركز في السنوات الماضية، مثل مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد، ومؤتمر مكافحة الإرهاب في بيروت، وجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء.

أشار خطابي إلى ضرورة تبني التكنولوجيا الحديثة ضمن خطط التطوير القضائي، في ظل دخول الذكاء الاصطناعي إلى المجال القانوني، مؤكدًا أهمية التدريب، وتبادل الخبرات الدولية، والتعاون مع المنظمات المتخصصة.

كما ركّز على دور المركز في نقل الخبرات الدولية إلى الدول العربية، عبر شراكات واسعة مع مؤسسات قانونية عالمية، وتكليف الخبراء العرب بمهام تعزز الترابط القانوني بين الدول.

كشف خطابي عن خطوة تطويرية جديدة تمثلت في تحويل إدارة التدريب بالمركز إلى أكاديمية التدريب العدلي، يشرف عليها مجلس علمي يضم عمداء ومديرى المعاهد القضائية العربية، بهدف تعزيز التأهيل المهني وتحديث منظومة العمل العدلى. (اليوم السابع)

 

اختتم خطابي بالتأكيد على تقدير الجامعة لإسهامات رؤساء الهيئات القضائية، ولما يقدمونه من أوراق عمل تعزز مسيرة التطوير، متمنيًا النجاح للدول العربية والجهات القضائية فى جهودها لخدمة العدالة.
مواضيع ذات صلة
جامعة الروح القدس تستضيف ورشة عمل لمؤسسات اتحاد الجامعات العربية حول التخطيط الاستراتيجي
lebanon 24
01/12/2025 21:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الى بيروت
lebanon 24
01/12/2025 21:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول أمين عام جامعة الدولة العربية أحمد ابو الغيط والوفد المرافق الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
01/12/2025 21:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
lebanon 24
01/12/2025 21:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

الذكاء الاصطناعي

مكافحة الإرهاب

الدول العربية

الأمين العام

أكاديمية

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:53 | 2025-12-01
14:47 | 2025-12-01
14:47 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
13:52 | 2025-12-01
13:36 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24