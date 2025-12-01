Advertisement

عربي-دولي

600 ألف مسيّرة… هولندا توسّع شراكتها العسكرية مع كييف

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:29
Doc-P-1449435-639002033636276430.jpg
Doc-P-1449435-639002033636276430.jpg photos 0
أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، اليوم الاثنين، انطلاق مرحلة تعاون جديدة بين بلاده وأوكرانيا عبر توقيع اتفاقية للإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة داخل الدولتين.
وأكد بريكلمانس، في منشور على منصة "إكس"، أن الاتفاق يندرج ضمن برنامج Build With Ukraine، مشددًا على أن الشراكة "تعزّز الأمن المشترك وترفع القدرة على الصمود وتدعم الابتكار".

وكانت هولندا قد أبرمت في حزيران عقودًا مع شركات أوكرانية لإنتاج نحو 600 ألف مسيّرة بقيمة تقارب 500 مليون يورو، في واحدة من أضخم الدفعات الأوروبية المرتبطة بالمجهود الحربي الأوكراني.

وتشير المعلومات إلى أن الجانبين سيعملان على تطوير مسيّرات متقدمة وتسريع إنتاج النماذج الأولية التي أثبتت نجاحها ميدانيًا. وفي تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية بدء تصنيع معدات دفاعية داخل مصنع VDL في مدينة بورن، حيث يُفترض أن تنطلق خطوط تجميع المسيّرات خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الهولندية، فإن الإنتاج الجاري في بورن سيُستخدم لتعزيز قدرات الجيشين الهولندي والأوكراني معًا.
 
(RT + نوفوستي)

