600 ألف مسيّرة… هولندا توسّع شراكتها العسكرية مع كييف

Een nieuwe mijlpaal: Oekraïne en Nederland gaan samen drones produceren in beide landen.



Met mijn Oekraïense collega @Denys_Shmyhal teken ik een overeenkomst voor co-productie (‘Build With Ukraine’).



Dit versterkt onze gezamenlijke veiligheid, weerbaarheid én innovatie. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/MSpKI8v0f0