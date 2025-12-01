600 ألف مسيّرة… هولندا توسّع شراكتها العسكرية مع كييف

Een nieuwe mijlpaal: Oekraïne en Nederland gaan samen drones produceren in beide landen.
Met mijn Oekraïense collega @Denys_Shmyhal teken ik een overeenkomst voor co-productie (‘Build With Ukraine’).
Dit versterkt onze gezamenlijke veiligheid, weerbaarheid én innovatie. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/MSpKI8v0f0
— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 1, 2025
