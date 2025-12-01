أميركا تكشف مقترح هدنة السودان: ثلاثة مسارات لإنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح

Advertisement

قدّم مبعوث الرئيس الأميركي إلى ، ، مقترحًا لوقف إطلاق النار في يعتمد على خارطة طريق بثلاثة مسارات: عسكري، إنساني، وسياسي.ويشمل المسار العسكري وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات للسكان، مع تشكيل لجنة دولية للإشراف على تطبيق الهدنة ومراقبة أي خروقات.أما المسار السياسي، فيقترح قيادة العملية السياسية من قبل القوى المدنية، مستثنيًا عناصر النظام السابق والإسلاميين، مع بدء مناقشات حول الانتقال ودعم الهدنة الإنسانية.ويتضمن المسار الإصلاحي العسكري إعادة هيكلة الجيش السوداني والأجهزة الأمنية، وإخراج عناصر الإخوان، ودمج المجموعات المسلحة، بهدف تكوين جيش موحّد ومهني تحت سلطة مدنية.يأتي ذلك بعد رفض طرفي النزاع المقترح سابقًا، فيما حذر بولس من استمرار العنف، مؤكّدًا أن قبول الهدنة خطوة حاسمة لإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف لحوار سياسي مستدام وتحقيق انتقال مدني. (العربية)