Advertisement

عربي-دولي

أميركا تكشف مقترح هدنة السودان: ثلاثة مسارات لإنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1449447-639002044239228107.webp
Doc-P-1449447-639002044239228107.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أفريقيا، مسعد بولس، مقترحًا لوقف إطلاق النار في السودان يعتمد على خارطة طريق بثلاثة مسارات: عسكري، إنساني، وسياسي.
Advertisement

ويشمل المسار العسكري وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات للسكان، مع تشكيل لجنة دولية للإشراف على تطبيق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

أما المسار السياسي، فيقترح قيادة العملية السياسية من قبل القوى المدنية، مستثنيًا عناصر النظام السابق والإسلاميين، مع بدء مناقشات حول الانتقال ودعم الهدنة الإنسانية.

ويتضمن المسار الإصلاحي العسكري إعادة هيكلة الجيش السوداني والأجهزة الأمنية، وإخراج عناصر الإخوان، ودمج المجموعات المسلحة، بهدف تكوين جيش موحّد ومهني تحت سلطة مدنية.

يأتي ذلك بعد رفض طرفي النزاع المقترح سابقًا، فيما حذر بولس من استمرار العنف، مؤكّدًا أن قبول الهدنة خطوة حاسمة لإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف لحوار سياسي مستدام وتحقيق انتقال مدني. (العربية)
مواضيع ذات صلة
مصادر العربية: مقترح أميركا بشأن السودان خارطة طريق عبر 3 مسارات عسكرية وإنسانية وسياسية
lebanon 24
01/12/2025 21:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
lebanon 24
01/12/2025 21:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تطرح هدنة في السودان
lebanon 24
01/12/2025 21:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية: كنا نتمنى قبول الفرقاء في السودان مقترح الهدنة
lebanon 24
01/12/2025 21:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

دونالد ترامب

مسار الإصلاح

مسعد بولس

الإسلام

أفريقيا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:53 | 2025-12-01
14:51 | 2025-12-01
14:47 | 2025-12-01
14:47 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
13:52 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24