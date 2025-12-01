رحلات روسيّة إلى السعودية قريباً… القرار "قيد الدرس" والتنفيذ قريبًا

كشف الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن والرياض تعملان على فتح الطريق أمام تشغيل رحلات جوية روسية باتجاه ، قد يصل عدد الشركات المشاركة فيها إلى شركتين أو ثلاث خلال الفترة المقبلة.

Advertisement

وأوضح نوفاك، في مقابلة مع قناة " 24" خلال منتدى الأعمال الروسي–السعودي، أن الرحلات المباشرة بين البلدين تُسَيَّر حاليًا عبر شركتين سعوديتين فقط على خط الرياض–موسكو، وقد اتفق الجانبان على أن تبدأ الجهات المختصة دراسة آليات توسيع عدد الشركات، بما يشمل إدخال ناقلات روسية إلى المسار.



وأشار إلى أن التوسع لن يقتصر على موسكو، بل سيشمل مدنًا روسية أخرى سيتم تحديدها لاحقًا بعد مباحثات بين وزارتي النقل في البلدين، مضيفًا أن القرارات المرتقبة ستُستكمل قبل منتديات النقل المقرر انعقادها في نيسان المقبل.



وعُقد منتدى الأعمال الروسي–السعودي في اليوم، بما يشكّل منصة لتطوير الشراكة الاقتصادية واستكشاف مشاريع أوسع بين الطرفين. وجاء المنتدى على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، برئاسة نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير .



(RT + روسيا 24)



