عربي-دولي

رحلات روسيّة إلى السعودية قريباً… القرار "قيد الدرس" والتنفيذ قريبًا

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:47
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو والرياض تعملان على فتح الطريق أمام تشغيل رحلات جوية روسية باتجاه السعودية، قد يصل عدد الشركات المشاركة فيها إلى شركتين أو ثلاث خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" خلال منتدى الأعمال الروسي–السعودي، أن الرحلات المباشرة بين البلدين تُسَيَّر حاليًا عبر شركتين سعوديتين فقط على خط الرياض–موسكو، وقد اتفق الجانبان على أن تبدأ الجهات المختصة دراسة آليات توسيع عدد الشركات، بما يشمل إدخال ناقلات روسية إلى المسار.

وأشار إلى أن التوسع لن يقتصر على موسكو، بل سيشمل مدنًا روسية أخرى سيتم تحديدها لاحقًا بعد مباحثات بين وزارتي النقل في البلدين، مضيفًا أن القرارات المرتقبة ستُستكمل قبل منتديات النقل المقرر انعقادها في نيسان المقبل.

وعُقد منتدى الأعمال الروسي–السعودي في الرياض اليوم، بما يشكّل منصة لتطوير الشراكة الاقتصادية واستكشاف مشاريع أوسع بين الطرفين. وجاء المنتدى على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، برئاسة نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

(RT + روسيا 24)

